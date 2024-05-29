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На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первое органическое вино из Латинской Америки появилось на российском рынке — чилийская компания Vinedos Emiliana S.A. получила соответствующий сертификат, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Источник: Kym Ellis/CC0

«Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации “Роскачество — Органик”. Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили — Лас-Кондес», — сообщили там.

Теперь компания включена в государственный реестр Минсельхоза, а вино имеет право маркироваться знаком «Органик».

«Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности», — добавили в Роскачестве.

В организации также напомнили, что в целом органическое вино — это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТа. При этом при производстве такого вина нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. Также регламентируется содержание диоксида серы.

Кроме того, в России с 1 июня вступают в силу изменения в ГОСТ в отношении вин со статусом «органик» — содержание диоксида в них не сможет превышать 100 мг/дм3. Ранее в национальном стандарте норма по содержанию диоксида серы не была оговорена.