На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки

«Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации “Роскачество — Органик”. Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили — Лас-Кондес», — сообщили там.

«Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности», — добавили в Роскачестве.

В организации также напомнили, что в целом органическое вино — это вино, изготовленное из винограда, выращенного с соблюдением органических принципов ведения сельского хозяйства, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТа. При этом при производстве такого вина нельзя использовать пестициды и яды, химические удобрения, полностью запрещены или жестко ограничены консерванты в готовом продукте. Также регламентируется содержание диоксида серы.