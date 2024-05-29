На российском рынке появилось первое органическое вино из Латинской Америки

«Первое вино из Латинской Америки получило статус органического в России после прохождения соответствующей процедуры сертификации в органе по сертификации “Роскачество — Органик”. Сертификат соответствия получила компания Vinedos Emiliana S.A. из коммуны Республики Чили — Лас-Кондес», — сообщили там.
Теперь компания включена в государственный реестр Минсельхоза, а вино имеет право маркироваться знаком «Органик».
«Сейчас заявки на сертификацию продолжают поступать не только от российских производителей, но и от компаний в Италии и Франции, в частности», — добавили в Роскачестве.
Кроме того, в России с 1 июня вступают в силу изменения в ГОСТ в отношении вин со статусом «органик» — содержание диоксида в них не сможет превышать 100 мг/дм3. Ранее в национальном стандарте норма по содержанию диоксида серы не была оговорена.