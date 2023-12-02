На развалинах хеттской столицы найдена ручная пила возрастом 2250 лет

Длина древней пилы составляет около 20 сантиметров, а толщина железа, из которого она сделана, выше, чем у современных инструментов, но в целом они выглядят примерно одинаково. «Это говорит о том, что люди в целом не склонны модифицировать рабочие инструменты», — отметил профессор Шахнер.

По обеим сторонам полотна пилы есть дырочки. Это позволило археологам предположить, что у инструмента была полукруглая ручка, за которую держался древний плотник, когда пилил дерево.

По словам профессора Шахнера, пила — очень редкая находка, до сих пор археологам попалось лишь несколько римских экземпляров, по возрасту относящихся к концу Римской империи. Для Анатолии (Малой Азии) III века до нашей эры такая находка просто уникальна.