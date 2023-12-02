15:19 (мск), источник: Вокруг Света

На развалинах хеттской столицы найдена ручная пила возрастом 2250 лет

Команда археологов под руководством профессора Андреаса Шахнера из Немецкого археологического института нашла на развалинах Хаттусы, столицы древнего Хеттского царства, ручную пилу возрастом 2250 лет.

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Источник: Reuters

Длина древней пилы составляет около 20 сантиметров, а толщина железа, из которого она сделана, выше, чем у современных инструментов, но в целом они выглядят примерно одинаково. «Это говорит о том, что люди в целом не склонны модифицировать рабочие инструменты», — отметил профессор Шахнер.

По обеим сторонам полотна пилы есть дырочки. Это позволило археологам предположить, что у инструмента была полукруглая ручка, за которую держался древний плотник, когда пилил дерево.

По словам профессора Шахнера, пила — очень редкая находка, до сих пор археологам попалось лишь несколько римских экземпляров, по возрасту относящихся к концу Римской империи. Для Анатолии (Малой Азии) III века до нашей эры такая находка просто уникальна.

Раскопки на городище Богазкой в 145 километрах восточнее столицы современной Турции Анкары, где в конце Бронзового века находилась Хаттуса, ведутся уже более ста лет, и за эти годы принесли множество ценнейших артефактов. Руины столицы могущественной империи хеттов напоминают музей под открытым небом. Довольно много строений — храмов, дворцов и крепостных укреплений, включая богато украшенные Львиные и Царские ворота — неплохо сохранились.

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