На развалинах хеттской столицы найдена ручная пила возрастом 2250 лет

Длина древней пилы составляет около 20 сантиметров, а толщина железа, из которого она сделана, выше, чем у современных инструментов, но в целом они выглядят примерно одинаково. «Это говорит о том, что люди в целом не склонны модифицировать рабочие инструменты», — отметил профессор Шахнер.
По обеим сторонам полотна пилы есть дырочки. Это позволило археологам предположить, что у инструмента была полукруглая ручка, за которую держался древний плотник, когда пилил дерево.
По словам профессора Шахнера, пила — очень редкая находка, до сих пор археологам попалось лишь несколько римских экземпляров, по возрасту относящихся к концу Римской империи. Для Анатолии (Малой Азии) III века до нашей эры такая находка просто уникальна.
Раскопки на городище Богазкой в 145 километрах восточнее столицы современной Турции Анкары, где в конце Бронзового века находилась Хаттуса, ведутся уже более ста лет, и за эти годы принесли множество ценнейших артефактов. Руины столицы могущественной империи хеттов напоминают музей под открытым небом. Довольно много строений — храмов, дворцов и крепостных укреплений, включая богато украшенные Львиные и Царские ворота — неплохо сохранились.