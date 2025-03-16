На разных языках: почему встреча Трампа и Путина так долго готовится

Профессор Андрей Манойло резюмирует, сейчас Москва и Вашингтон говорят на разных языках. По его словам, для того, чтобы Дональд Трамп понял позицию России, нам нужно либо общаться с ним на языке бизнеса, либо ему переходить на высокий стиль международных отношений. Так как, «говорить друг с другом на разных языках, это все равно, что кораблям идти разными курсами — можно разминуться».