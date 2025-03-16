На разных языках: почему встреча Трампа и Путина так долго готовится

Помощник президента России Ушаков в интервью журналисту кремлёвского пула Павлу Зарубину рассказал, что между российской и американской сторонами продолжается ряд дипломатических контактов в преддверии встречи лидеров двух стран. Как указывает Ушаков, Москва готовится к встрече. Эксперты рассказали ВФокусе Mail, что означает длительная подготовка к переговорам.
«Встречу и телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу сказать», — отметил экс-посол в Соединенных Штатах Юрий Ушаков.
Диалог на разных языках
В преддверии нового раунда переговоров между Россией и США корреспондент ВФокусе Mail побеседовал с профессором МГУ, основателем программы «Информационные и гибридные войны», деканом АПН Alter Андреем Манойло. Самое сложное во встречи Путина и Трампа не само их совместное появление на публике, а процесс организации саммита, полагает он.
Сама встреча носит формально-протокольный характер, когда стороны знают уже, о чем именно и на каких позициях они договорятся, что именно подпишут, если предполагается подписание каких-либо документов. Их задача подписать это перед камерами.
По мнению эксперта, необходимо понимать специфику переговорных позиций команды Трампа и Путина. Россия, как утверждает Андрей Манойло, выстраивает отношения со Штатами по классическим дипломатическим законам, предполагающим сложные ритуалы, необходимые протоколы, а также фактически предварительную договоренность обеих сторон. Вашингтон действует иначе. Однако Трамп не знает и не интересуется стандартами дипломатии: «Он играет свою партию как крупный бизнесмен».
Хотя в рамках предыдущей встречи в Москве посланник Трампа Стив Уиткофф заявил о том, что его встреча с президентом Путиным прошла «позитивно» и что вскоре ожидается телефонный разговор лидеров двух стран, политика хозяина Белого дома остается «двойственной».
«Это напоминает начало типичных бизнес-переговоров, когда задача у Трампа, как бизнесмена, стоит делать деньги на тех, кто будет участвовать в этих переговорах. Его тактика — типичные качели, когда он оказывает давление на переговорщиков, но, не почувствовав результата, начинает пугать тем, что сразу обратится к другому лицу», — отметил эксперт.
Профессор Андрей Манойло резюмирует, сейчас Москва и Вашингтон говорят на разных языках. По его словам, для того, чтобы Дональд Трамп понял позицию России, нам нужно либо общаться с ним на языке бизнеса, либо ему переходить на высокий стиль международных отношений. Так как, «говорить друг с другом на разных языках, это все равно, что кораблям идти разными курсами — можно разминуться».
Политолог Олег Бондаренко также обращает внимание на ход переговорного процесса, в котором произошло столкновение двух дипломатических школ: американской и советской.
Старая школа дипломатии предполагает организацию встреч только в случае, когда уже за кулисами приблизительно обо всем договорились. Насколько мне известно, в мире дипломатии политики не встречаются ради того, чтобы увидеться.
При этом американская сторона, считает политолог, исходит из позиции вариативности: «мы встретились сейчас, о чем-то договорились, но параллельно не мешает делать что-то иное».
«Мы уже видели итог переговоров без предварительных договоренностей, такой стала встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете», — напомнил политолог.