На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро» Чайковского

Напомним, эта таинственная радиостанция была особенно активна в феврале 2025 года. Огромное число сообщений (25) зарегистрировали 12 февраля этого года. Именно тогда появились сообщения о якобы телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.