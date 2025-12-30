На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро» Чайковского

На частоте радиостанции УВБ-76, известной радиолюбителям как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», заиграла музыка. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.
«На частоте радиостанции играет музыка. Послушать можно у нас на трансляции», — сказано в публикации.
В частности, там можно было услышать «Лебединое озеро» Чайковского.
Напомним, эта таинственная радиостанция была особенно активна в феврале 2025 года. Огромное число сообщений (25) зарегистрировали 12 февраля этого года. Именно тогда появились сообщения о якобы телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Жужжалка» выдает в эфир непонятное шипение и слова уже с 1970-х годов. Как отмечал сайт KP.RU, над смыслом этих посланий бьются любители инопланетных загадок и иностранные разведки.