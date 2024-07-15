На пятки Маску. Наши учёные поймали сигнал внутреннего голоса человека

В первом задании пациенты писали цифры на планшете. Во втором произносили слова вслух, а потом беззвучно артикулировали их (то есть шевелили губами). Наконец, они лишь воображали произнесение слов, без какого бы то ни было движения языка, губ и пр. — это и есть «внутренний голос». Всё это время с электродов при помощи электроэнцефалографа велась непрерывная запись мозговой активности.