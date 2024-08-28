На пятерку! Как сделать так, чтобы школьник вспомнил ПДД после каникул

До линеек и первых сентябрьских уроков — рукой подать. Школа по соседству с домом и при отсутствии дорог — идеальный сценарий, а чаще бывает так, что по пути к знаниям ученик преодолевает один за другим перекрестки, и не на каждом есть понятный светофор. Мамы и папы, конечно, переживают, но не спешат вместе повторять ПДД. А зря!
Лучшая профилактика — отсутствие рисков!
Любая дорога требует концентрации и для пешехода, и для водителя. Если ребенок — школьник, то здесь история особенная. Внимание — далеко на пределе, фокусироваться на дорожной обстановке у ребенка тоже не всегда получается. В силу возраста, отсутствия опыта самостоятельных пеших походов, да в конце концов, по пути можно встретить приятеля — тогда, за игрой и разговорами, точно будет не до сигналов светофоров и, вероятно, скучных, на взгляд ребенка, правил дорожного движения.
«Даже самая продвинутая инфраструктура где-то может дать сбой: ребенку следует объяснить — дорога требует быть максимально внимательным, решения часто приходится принимать, исходя из дорожной обстановки, и правильно, если родители будут предлагать возможные сценарии ситуаций на дорогах до момента, как ребенок в них попал. Если “заочно” решить проблему, которая может возникнуть, она не вызовет уже в реальной жизни никакого затруднения у ребенка», — говорит Антон Белан, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России.
Характеризуя ситуацию в текущем году, он отметил, что с начала 2024 года в России произошло 3813 ДТП с участием детей-пешеходов до 16 лет, 54 несовершеннолетних погибли, 3873 ранены. Треть ДТП зафиксировали на пешеходных переходах. Кто бы не был виноват в автоаварии, нарушив правила, вина всегда лежит на взрослых. Не досмотрели, не доглядели, а где-то вовремя не объяснили и не предостерегли.
Делай, как я!
Это простое правило одинаково успешно работает, как в преддверии нового учебного года, так и в любое другое время. Суть его в том, чтобы родительский авторитет, безупречное поведение пап и мам на дороге позволили ребенку «скалькировать» его и действовать так, как родные, на дороге. Для этого, согласитесь, нужно быть образцом и всегда держать в уме детскую склонность к подражанию.
Итого: в любом пешем походе с ребенком за руку или без ни в коем случае не демонстрируйте поведениенарушителя ПДД: не переходите проезжую часть на красный сигнал светофора, терпеливо объясняйте, как правильно перейти дорогу, если перекресток нерегулируемый.
Помните: дети учатся, глядя на родителей. Именно поэтому попробуйте вместе к 1-му сентября пройти по маршруту от дома до школы и обратно. Пусть это будет самый идеальный путь с точки зрения соблюдения ПДД, который вы когда-либо проходили. Идем вместе на зеленый сигнал светофора, в оба следим за тем, где расположены пешеходные переходы, даже делаем «отметки» об интенсивности движения автомобилей на разных участках — лишним не будет. Не подведите!
Урок ПДД = урок в школе
Знак «ровно» здесь стоит уже хотя бы потому, что при нарушении правил дорожного движения и неприятных исходах до школьного класса ребенок-пешеход может и не дойти. Грустная правда жизни. Как в любом другом предмете, в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения крайне важна теория.
Практические вещи уже на реальной дороге нужно пробовать с родителями. Начать можно с того, что в ПДД найти несколько актуальных разделов (для начала!): 4 — про обязанности пешеходов и 6 — о сигналах светофора и регулировщика. Проверьте, как усвоен урок, лучше — в игровой форме, например, представив, что ПДД — это викторина, где у каждого вопроса есть конкретный ответ. Пусть у ваших детей за такой «экзамен» будут только пятерки.
Дальше можно от теории переходить в практике и опять-таки выйти на тот самый маршрут «дом-школа-дом» и применить полученные знания в реальных условиях.
Гори, гори ясно!
Это — о световозвращателях. О том, что их необходимо носить на одежде, тоже следует напомнить школьникам в преддверии нового учебного года. Если встретили категорический отказ, то, вероятно, вам просто не удалось найти стильный элемент, который даже у строптивого модника не вызвал бы отторжения.
Крепить СВЭ легко можно и на одежду, и на рюкзачок, и на головной убор, который ваш ребенок надевает по дороге в школу и обратно.
Размещать СВЭ лучше там, где идет движение, — руки, ноги, голова (тут подойдет крепление на шапке).
Когда на взрослом и ребенке СВЭ, при движении с ближним светом фар водитель автомобиля вас увидит примерно метров за 150−200, даже если будет дождь или туман. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15−25 секунд для принятия решения.
Самое главное: нужно не просто дать ребенку световозвращающий предмет с установкой «Носи!» — важно проконтролировать, чтобы СВЭ с одежды и предметов ребенок не снимал, а непременно крепил и в каждый выход из дома перепроверял, на месте ли он, не утерян ли.
Справка
Антон Белан, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России: «Схемы движения от дома до школы и обратно крайне важно “обновлять”, перед новым учебным годом особенно: на маршрутах могли появиться новые светофоры, пешеходные переходы, где-то наоборот могли исчезнуть. Ребенок должен на все это обращать внимание. Младшие дети вряд ли заметят какие-либо изменения, если им на это не укажут взрослые. Один’проход» по маршруту — это очень мало. Нужно пройти школьной дорогой, минимум, 4−5 раз. Пусть в один из таких пробных «походов» «старшими» будут ваши сын или дочь, они должны будут рассказать взрослому спутнику о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание в пути".
Рекогносцировка удалась!
Рекогносцировка в нашем случае — разведка. Причем она наверняка позволит обратить внимание на те элементы дорожной инфраструктуры, которые не были заметны раньше. Выяснится то, в чем до такого похода вы не признавалась самому себе: где-то нет светофоров, где-то, прямо у «зебры» школьника не видно из-за припаркованных машин.
Потенциальных опасностей лучше избегать. Пусть уйдет больше времени, зато дорога школьника после такой работы точно будет пролегать по широким, освещенным тротуарам, через регулируемые переходы.
Если не выходит — нужно сделать так, чтобы ребенок на этих участках был максимально сосредоточен на том, что делает он сам и окружающие. Объясните ему ваши требования и убедитесь, что ребенок им следует.