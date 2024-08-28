На пятерку! Как сделать так, чтобы школьник вспомнил ПДД после каникул

Антон Белан, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России: «Схемы движения от дома до школы и обратно крайне важно “обновлять”, перед новым учебным годом особенно: на маршрутах могли появиться новые светофоры, пешеходные переходы, где-то наоборот могли исчезнуть. Ребенок должен на все это обращать внимание. Младшие дети вряд ли заметят какие-либо изменения, если им на это не укажут взрослые. Один’проход» по маршруту — это очень мало. Нужно пройти школьной дорогой, минимум, 4−5 раз. Пусть в один из таких пробных «походов» «старшими» будут ваши сын или дочь, они должны будут рассказать взрослому спутнику о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание в пути".