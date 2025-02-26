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На программу социальной газификации в России выделят дополнительные средства

Правительство России выделит дополнительно 1 миллиард рублей на подключение домов граждан, имеющих право на льготы, к газовым сетям. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства РФ.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

«Правительство продолжает работу по реализации программы социальной газификации. В 2025 году на подключение домов граждан, пользующихся льготами, к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Согласно информации, средства получат 55 регионов, которые заявили о необходимости в федеральном финансировании.

«С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составит не менее 100 тысяч рублей», — добавили в кабмине.

Поддержку получат многодетные родители, граждане с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами и ветераны Великой Отечественной войны.

Программа социальной газификации стартовала в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует расходы льготных категорий граждан на проведение газа по участку и подключение его к дому.

Ранее депутаты из фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе выдвинули инициативу освободить малоимущих граждан от платы за техническое обслуживание газового оборудования.