На продажу выставили швейцарскую виллу Одри Хепберн

Вилла XVIII века в живописной деревне Толошна (Швейцария), принадлежавшая кинозвезде Одри Хепберн с 1963 по 1993 годы, была выставлена на продажу, — пишет Bloomberg.
Сообщается, что вилла, которая носит негласное название La Paisible, что в переводе с французского означает «мирное место», обойдется в $20,8 млн (~ 2 млрд рублей). В эту стоимость входит дом с 12 спальнями и 8 ванными комнатами на участке площадью 16 га, открытый бассейн с подогревом, библиотека, пять исторических каминов, а также розарий, который Хепберн подарил на 60-летие модный дом Givenchy.
Бывшая владелица Катарина Божолин, купившая дом у сыновей Хепберн после ее смерти, рассказала, что это удивительное место, в котором царит атмосфера спокойствия. Вилла окружена живой изгородью с одной стороны, а с другой находится большой парк с деревьями и видом на горы. При этом, всего за 20 минут езды можно добраться до города Лозанны (Швейцария) и примерно за 5 минут — до Женевского озера.
Ранее рассказывали, что дом из сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу.