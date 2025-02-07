На продажу выставили швейцарскую виллу Одри Хепберн

Бывшая владелица Катарина Божолин, купившая дом у сыновей Хепберн после ее смерти, рассказала, что это удивительное место, в котором царит атмосфера спокойствия. Вилла окружена живой изгородью с одной стороны, а с другой находится большой парк с деревьями и видом на горы. При этом, всего за 20 минут езды можно добраться до города Лозанны (Швейцария) и примерно за 5 минут — до Женевского озера.