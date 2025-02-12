Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На премию «Служение» подали более 41 тысяч заявок

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Более 41 тысячи заявок подано на Всероссийскую муниципальную премию «Служение», сообщается на сайте премии.

Источник: © РИА Новости

Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля.

Согласно данным на сайте премии, уже подано 41 313 заявок, из них 9617 — из Центрального федерального округа, 8688 — из Приволжского федерального округа. Из новых регионов РФ подано 530 заявок.

Первичный анализ заявок начнется 10 февраля, затем пройдут этапы перекрестного голосования участников, голосования экспертного совета и народного голосования.

Церемония награждения запланирована на апрель.