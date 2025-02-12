На премию «Служение» подали более 41 тысяч заявок

Премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Прием заявок завершился 9 февраля.
Согласно данным на сайте премии, уже подано 41 313 заявок, из них 9617 — из Центрального федерального округа, 8688 — из Приволжского федерального округа. Из новых регионов РФ подано 530 заявок.
Первичный анализ заявок начнется 10 февраля, затем пройдут этапы перекрестного голосования участников, голосования экспертного совета и народного голосования.
Церемония награждения запланирована на апрель.