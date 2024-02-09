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На премии «Оскар» впервые с 2001 года введут новую номинацию

Киноакадемия начнет награждать премией кастинг-директоров.
Источник: AP 2023

Американская академия кинематографических искусств и наук впервые с 2001 года введет новую номинацию премии «Оскар» — за достижения в кастинге. Вручение этой награды начнется с 2026 года. Об этом сообщает Variety.

По данным академии, этой премией будут награждать кастинг-директоров за лучший подбор актерского состава, который гармонично смотрится на экране.

«Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере развития академии мы с гордостью добавляем кастинг к тем номинациям, которые мы признаем и ценим. Мы поздравляем кастинг-директоров нашего подразделения с этой важной вехой», — заявили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг.

Правила допуска к номинации и голосования будут объявлены в апреле 2025 года. Особенности вручения премии определит в дальнейшем Совет управляющих академий.

В последний раз киноакадемия обновляла список номинаций «Оскара» в 2001 году. Тогда была введена награда за «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Незадолго до этого были объявлены номинанты на премию «Оскар» в 2024 году. Среди претендентов на статуэтку — фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и байопик «Маэстро» Брэдли Купера. В число номинантов также попали Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Де Ниро и другие. 96-я церемония вручения премии состоится в ночь с 10 на 11 марта 2024-го в Лос-Анджелесе.