На премии «Оскар» впервые с 2001 года введут новую номинацию

Незадолго до этого были объявлены номинанты на премию «Оскар» в 2024 году. Среди претендентов на статуэтку — фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и байопик «Маэстро» Брэдли Купера. В число номинантов также попали Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Роберт Де Ниро и другие. 96-я церемония вручения премии состоится в ночь с 10 на 11 марта 2024-го в Лос-Анджелесе.