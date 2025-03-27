На предприятиях «Ростсельмаша» введут четырехдневку

Вопрос о переходе к четырехдневке активно обсуждался в России в последние месяцы. В январе этого года о возможности постепенного перехода к четырехдневной рабочей неделе заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Однако парламентарий отметил, что такой переход возможен не для всех профессий.