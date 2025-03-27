На предприятиях «Ростсельмаша» введут четырехдневку

Производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» планирует ввести четырехдневную рабочую неделю на собственных предприятиях в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил совладелец компании Константин Бабкин.
«Завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад. Наша главная задача — сохранить коллектив, компетенции. И приготовиться к тому, что режим сниженной нагрузки — временный», — приводит его слова Donnews.
Бабкин добавил, что объективных причин, которые могут привести к спаду в аграрной отрасли нет. Свое мнение он объяснил отсутствием погодных катаклизмов, а также высоким спросом на продовольственную продукцию в мире.
Вопрос о переходе к четырехдневке активно обсуждался в России в последние месяцы. В январе этого года о возможности постепенного перехода к четырехдневной рабочей неделе заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Однако парламентарий отметил, что такой переход возможен не для всех профессий.
Иную точку зрения выражала также представитель данного думского комитета Светлана Бессараб, исключившая переход к четырехдневке в ближайшие семь лет.