На поверхности Марса нашли розовый «смайл»

Считается, что между 3 и 2 миллиардами лет назад Марс, который был богат водой, начал высыхать из-за потери магнитного поля, резкого изменения климата и истончения атмосферы, которая стала беззащитной перед солнечными ветрами. Озера, реки и поверхностный океан с жидкой водой, похожие на наши земные, стали замерзать или испаряться в космическое пространство. Чем меньше в них было воды, тем более соленой она становилась — это помогало ей дольше оставаться жидкой, даже при температурах до −40 °С.