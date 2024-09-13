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На поверхности Марса нашли розовый «смайл»

Чье это творчество? Рассказывают астробиологи из Европейского космического агентства.

Источник: ESA/TGO/CaSSIS via Live Science

Соль на дне океана

Европейское космическое агентство поделилось фотографией «смайлика» на поверхности Марса. Как пояснили астрономы, это отложение солей на дне древнего озера, которое высохло миллиарды лет назад, с глазами-кратерами от метеоритов. Снимок сделал орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, изучающий газы в атмосфере Марса. Именно такие отложения хлоридов интересуют астробиологов, которые рассчитывают найти в них следы древней жизни на Красной планете.

Обычно такие объекты, как этот «смайлик», не заметны на снимках поверхности Марса, так как практически сливаются с ней. Но отложения хлористых солей хорошо видны в инфракрасном диапазоне — поэтому камера CaSSIS, установленная на аппарате ExoMars TGO, разглядела их как очертания фиолетового и розового цветов. И предоставила цветные инфракрасные изображения высокого разрешения исследователям.

Всего специалисты идентифицировали по этим снимкам 965 подобных отложений, включая «глазастую улыбку» древнего озера. Они были внесены в первый «Глобальный каталог данных о потенциальных залежах хлоридов на Марсе». В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Data, авторы пояснили, чем важен этот набор данных.

Моря испарились, микробы погибли

«Хлоридсодержащие отложения являются минералогическими маркерами водного прошлого Марса […] и фиксируют, когда поверхность в последний раз была покрыта водой. Также их среда может обеспечить оптимальные условия для биологической активности и сохранения, что делает их главной целью для астробиологических исследований», — говорится в научной работе.

Считается, что между 3 и 2 миллиардами лет назад Марс, который был богат водой, начал высыхать из-за потери магнитного поля, резкого изменения климата и истончения атмосферы, которая стала беззащитной перед солнечными ветрами. Озера, реки и поверхностный океан с жидкой водой, похожие на наши земные, стали замерзать или испаряться в космическое пространство. Чем меньше в них было воды, тем более соленой она становилась — это помогало ей дольше оставаться жидкой, даже при температурах до −40 °С.

В этих соленых «лужах» могли найти последнее убежище микроорганизмы, способные выживать в таких суровых условиях. Биологи называют их экстремофилами; на Земле к таким относятся микробы, которых находят на дне Марианской впадины и под толщами антарктических льдов, некоторые насекомые, черви и даже ракообразные.

Когда озера высохли окончательно, остались отложения, а в них должны были скопиться останки последних живых существ — микробов. К тому же соли должны были действовать как консервант, сохраняя свидетельства этой прежней жизни на протяжении миллиардов лет. Их ученые и надеются найти, когда будет возможность подробнее исследовать эти марсианские залежи хлоридов. По крайней мере, теперь астробиологи знают, где именно искать.

Кажется, можно делать ставки, что случится раньше — на Марсе найдут замерзших микробов или туда доберется первая миссия Илона Маска.