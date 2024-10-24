На пользу телу. Врачи пояснили, как отказ от соли снижает давление и вес

Сначала следует убрать солонку во время приготовления пищи, ничего не досаливать. Затем надо будет отказаться от сыра, в приготовлении которого соль — главный консервант. Дальше надо убрать из рациона все переработанное мясо в любых видах и вариациях. После надо исключить все впрямую соленое — огурцы, рыбу, помидоры. И последнее — надо убрать консервы, в которых опять же очень много соли, посоветовали медики.