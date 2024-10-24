На пользу телу. Врачи пояснили, как отказ от соли снижает давление и вес

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали, как влияет отказ от соли на здоровье человека и почему гипертоникам надо обязательно отказаться от такой приправы. Кроме того, они назвали те варианты, которые позволят отказаться от соли.
«Что происходит, когда вы отказываетесь от соли в рационе? В первые семь дней вы потеряете примерно полтора килограмма, и артериальное давление у вас снизится примерно на 6 мм рт. ст.», — пояснил Гандельман.
Соль задерживает жидкость и увеличивает объем циркулирующей крови, а значит, повышает давление. «И если вы соль любите, то будете жить в постоянных отеках и гипертонии. А врачи будут постоянно повышать и повышать дозу и добавлять препараты. Либо вы должны остановиться», — предупредила Малышева.
«Что же произойдет, если вы продолжите с этой привычкой жить три месяца? Артериальное давление снизится уже на 8−10, до 110 мм рт. ст. И это приведет к снижению риска инсульта на 17%, инфаркта — на 14%, а внезапной сердечной смерти — на треть», — пояснил кардиолог.
Кроме того, подчеркнули врачи, если отказаться от соли, можно защитить себя от рака желудка. «Если человек постоянно подсаливает пищу, он повреждает слизистую желудка, чем повышает риск развития рака желудка. Исключение соли поможет снизить этот риск», — отметил Гандельман.
Как же убавить соль в рационе?
Обычно соль — это хлорид натрия. Сегодня появились заменители соли, в которых часть натрия заменена на калий — антагонист натрия. При этом использование калия дополнительно снижает давление.
Поэтому стоит начать с заменителей соли. А затем переходить к ряду исключений. «Если вы попробуете отказаться от соли хотя бы на месяц, вы почувствуете, что еда очень вкусная и разнообразная», — порекомендовала Малышева.
Сначала следует убрать солонку во время приготовления пищи, ничего не досаливать. Затем надо будет отказаться от сыра, в приготовлении которого соль — главный консервант. Дальше надо убрать из рациона все переработанное мясо в любых видах и вариациях. После надо исключить все впрямую соленое — огурцы, рыбу, помидоры. И последнее — надо убрать консервы, в которых опять же очень много соли, посоветовали медики.