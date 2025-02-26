На полках магазинов в России нашли поддельное молоко с опасным «мясным клеем»

В частности, речь идёт о таких компаниях, как АО «ТМК “Тверца”», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Товары ненадлежащего качества попадали на полки популярных магазинов, в том числе в «Дикси», «Магнит» и «Светофор». Уточнялось, что перечисленные производители уже были уличены в несоблюдении обязательных требований к производству продукции, однако «работу над ошибками» не провели.