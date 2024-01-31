На побережье Ньюфаундленда выбросило корабль XIX века

Гордон Блэкмор, житель Кейп-Рэя (поселения с населением 350 человек на юго-западном побережье Ньюфаундленда), охотился на морских птиц на песчаном берегу, когда заметил темную тень под водой. Рассмотрев находку поближе, он понял, что это корпус затонувшего корабля, пишет The Guardian.
Кейп-Рэй — часть острова, известного как «Скала». Он стал местом последнего пристанища как минимум восьми кораблей, которые пошли ко дну из-за непогоды, плохой навигации и банального невезения. Но что делает последнее открытие уникальным, так это необъяснимое и внезапное появление затонувшего корабля.
Нил Берджесс, президент Общества по сохранению затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора, подозревает, что корабль выбросило на мель в результате сочетания береговой эрозии и прошедшего посттропического шторма Фиона. Правительство канадской провинции направило команду на место крушения в надежде идентифицировать находку.
Так благодаря фотографиям и видео с дрона распознали деревянные дюбеля и медные колышки, которые широко использовались в 1800-х годах. А размер (не менее 24 метров) предполагает, что судно было больше шхуны. Если основной материал обшивки — бук или дуб, можно будет предположить, что его построили в Европе, а не где-то близ Ньюфаундленда.
Сейчас исследователям мешают приливы и непогода, но они надеются поскорее добраться до корабля и, возможно, сохранить все, что возможно. Местные жители обеспокоены тем, что сильные волны могут унести обломки обратно на глубину. И хотя чиновники попросили не тревожить место обнаружения корабля, природа может навредить затонувшему судно не меньше, чем люди, разбирающие его на сувениры.
Недавно британские ученые выяснили, что затонувшие корабли играют важную роль для сохранения морских биологических систем, предоставляя убежище для водорослей, рыб, кораллов и других существ.
Олеся Маевская