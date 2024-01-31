На побережье Ньюфаундленда выбросило корабль XIX века

Сейчас исследователям мешают приливы и непогода, но они надеются поскорее добраться до корабля и, возможно, сохранить все, что возможно. Местные жители обеспокоены тем, что сильные волны могут унести обломки обратно на глубину. И хотя чиновники попросили не тревожить место обнаружения корабля, природа может навредить затонувшему судно не меньше, чем люди, разбирающие его на сувениры.