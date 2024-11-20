На побережье Аляски выбросило огромного финвала длиной более 14 м

В прошлом году финвала длиной около 12 м выбросило на берег пляжа Бридлингтон в Восточном Йоркшире. По словам очевидцев, финвал был еще жив. Он изо всех сил пытался поднять голову и бил хвостом, а из его хвоста выступала кровь. За операцией по спасению кита наблюдали сотни местных жителей, которые были расстроены, узнав, что в итоге финвал умер. «Очень грустно видеть, как умирает такое прекрасное существо», — отметила Мэри Форд, живущая неподалеку и ставшая очевидцем.