На побережье Аляски выбросило огромного финвала длиной более 14 м

В США на побережье выбросило огромного финвала. Его нашли недалеко от Анкориджа — самого крупного города Аляски. Биологи ищут ответ на вопрос, что стало причиной смерти животного. Об этом сообщает Associated Press.
По словам биологов Национального управления океанических и атмосферных исследований, в длину туша самки финвала достигала 14,3 м — это сопоставимо с высотой примерно в пять этажей. По предварительным оценкам, киту было от 1 до 3 лет.
Мэнди Кио, координатор по вылову морских млекопитающих, сказала, что финвалы обычно не подплывают так близко к Анкориджу. Причиной гибели, скорее всего, стали недавние приливы, которые загнали животное в рукав Ник-Арм.
Причину смерти финвала пока определить сложно. Останки кита начали разлагаться, однако на теле не обнаружено явных травм.
Главной угрозой для финвалов является столкновение с кораблями, риск запутаться в рыболовных сетях, подводный шум и последствия изменения климата.
В прошлом году финвала длиной около 12 м выбросило на берег пляжа Бридлингтон в Восточном Йоркшире. По словам очевидцев, финвал был еще жив. Он изо всех сил пытался поднять голову и бил хвостом, а из его хвоста выступала кровь. За операцией по спасению кита наблюдали сотни местных жителей, которые были расстроены, узнав, что в итоге финвал умер. «Очень грустно видеть, как умирает такое прекрасное существо», — отметила Мэри Форд, живущая неподалеку и ставшая очевидцем.
А в Новой Зеландии рядом с деревней Тайери-Маут (Taieri Mouth) на берег выбросило пятиметрового кита из семейства клюворыловые. Предположительно, это самец южноамериканского ремнезуба. Вид настолько редкий, что о нем почти ничего неизвестно. Экземпляр позволит впервые за всю историю препарировать его представителя. В местный департамент по охране природы о произошедшем сообщили 4 июля.