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На побережье Аляски выбросило огромного финвала длиной более 14 м

Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Источник: ТАСС

В США на побережье выбросило огромного финвала. Его нашли недалеко от Анкориджа — самого крупного города Аляски. Биологи ищут ответ на вопрос, что стало причиной смерти животного. Об этом сообщает Associated Press.

По словам биологов Национального управления океанических и атмосферных исследований, в длину туша самки финвала достигала 14,3 м — это сопоставимо с высотой примерно в пять этажей. По предварительным оценкам, киту было от 1 до 3 лет.

Мэнди Кио, координатор по вылову морских млекопитающих, сказала, что финвалы обычно не подплывают так близко к Анкориджу. Причиной гибели, скорее всего, стали недавние приливы, которые загнали животное в рукав Ник-Арм.

Причину смерти финвала пока определить сложно. Останки кита начали разлагаться, однако на теле не обнаружено явных травм.

Финвалы (Balaenoptera physalus) находятся под угрозой исчезновения. Это второй по величине вид китов из семейства полосатиковых после синего кита. Взрослые особи могут достигать 25,9 м в длину и весить от 40 до 80 т.

Главной угрозой для финвалов является столкновение с кораблями, риск запутаться в рыболовных сетях, подводный шум и последствия изменения климата.

В прошлом году финвала длиной около 12 м выбросило на берег пляжа Бридлингтон в Восточном Йоркшире. По словам очевидцев, финвал был еще жив. Он изо всех сил пытался поднять голову и бил хвостом, а из его хвоста выступала кровь. За операцией по спасению кита наблюдали сотни местных жителей, которые были расстроены, узнав, что в итоге финвал умер. «Очень грустно видеть, как умирает такое прекрасное существо», — отметила Мэри Форд, живущая неподалеку и ставшая очевидцем.

А в Новой Зеландии рядом с деревней Тайери-Маут (Taieri Mouth) на берег выбросило пятиметрового кита из семейства клюворыловые. Предположительно, это самец южноамериканского ремнезуба. Вид настолько редкий, что о нем почти ничего неизвестно. Экземпляр позволит впервые за всю историю препарировать его представителя. В местный департамент по охране природы о произошедшем сообщили 4 июля.