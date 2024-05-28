На ПМЭФ приедут исполнители хита «Bamboleo» Gipsy Kings

«На открытие ПМЭФ мы пригласили специального гостя — Gypsy Kings (на вечеринку “ВиноГрад” и ужин в “Лотте Отель”). На официальные мероприятия ПМЭФ проход осуществляется по бейджам и аккредитации гостя ПМЭФ. И второй пласт — корпоративные мероприятия. ПСБ, Газпромбанк, ВТБ — крупнейшие банки и корпорации организовали специальные программы, в том числе лучшей классической музыки. Списки формируются и утверждаются заранее», — рассказала она «Известиям».