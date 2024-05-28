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На ПМЭФ приедут исполнители хита «Bamboleo» Gipsy Kings

Французская поп-группа Gipsy Kings, известная по культовой песне «Bamboleo», приедет в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2024. Коллектив стал специальным гостем неформальной программы форума. Об этом «Известиям» сообщила вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Мягких.

Источник: AFP 2023

«На открытие ПМЭФ мы пригласили специального гостя — Gypsy Kings (на вечеринку “ВиноГрад” и ужин в “Лотте Отель”). На официальные мероприятия ПМЭФ проход осуществляется по бейджам и аккредитации гостя ПМЭФ. И второй пласт — корпоративные мероприятия. ПСБ, Газпромбанк, ВТБ — крупнейшие банки и корпорации организовали специальные программы, в том числе лучшей классической музыки. Списки формируются и утверждаются заранее», — рассказала она «Известиям».

На мероприятии «Вечерний ВиноГрад» 5 июня также выступит группа Uma2rman, а на афтепати события в ресторане Marso Polo — Эльдар Джарахов, диджеи Lesha Mironov и Vibe Masta.

В этот же день состоится закрытый прием Альфа-Банка на 200 человек, где выступит Баста. А в «Лотте Отель» пройдет вечеринка «Русской медиагруппы». Для гостей будут петь Григорий Лепс, Любовь Успенская, Mia Boyka, HammAli & Navai.