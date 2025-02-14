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На пляжи Флориды на берег выбрасывает комки смолы

Ее источник остается загадкой.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Береговая охрана ищет источник смоляных шариков, которые выбрасывает на пляжи Южной Флориды. Однако пока что попытки тщетны и источник до сих пор не найден. Об этом пишет The Associated Press.

Агентство расследует сообщения о скоплениях смоляных шариков от Порт-Эверглейдс до Палм-Бич на побережье Атлантического океана, говорится в заявлении Береговой охраны.

Что такое смоляные шарики и чем они опасны

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, смоляные шарики — это маленькие тёмные кусочки нефти, которые могут прилипать к ногам отдыхающих на пляже.

Такие шарики часто возникают в результате разливов нефти. Также источником могут быть «естественные утечки». В таком случае маслянистая жидкость вытекает из нефтяных запасов под дном океана.

Большинство из шариков размером с монету. Они очень устойчивы к морской воде и могут преодолевать сотни километров.

По словам официальных лиц, для большинства людей кратковременный контакт с небольшим количеством масла не представляет опасности. Но у людей, особенно чувствительных к химическим веществам, смоляные шарики могут вызвать сыпь или аллергические реакции.

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