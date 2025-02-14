На пляжи Флориды на берег выбрасывает комки смолы

Береговая охрана ищет источник смоляных шариков, которые выбрасывает на пляжи Южной Флориды. Однако пока что попытки тщетны и источник до сих пор не найден. Об этом пишет The Associated Press.
Агентство расследует сообщения о скоплениях смоляных шариков от Порт-Эверглейдс до Палм-Бич на побережье Атлантического океана, говорится в заявлении Береговой охраны.
Что такое смоляные шарики и чем они опасны
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, смоляные шарики — это маленькие тёмные кусочки нефти, которые могут прилипать к ногам отдыхающих на пляже.
Такие шарики часто возникают в результате разливов нефти. Также источником могут быть «естественные утечки». В таком случае маслянистая жидкость вытекает из нефтяных запасов под дном океана.
Большинство из шариков размером с монету. Они очень устойчивы к морской воде и могут преодолевать сотни километров.
По словам официальных лиц, для большинства людей кратковременный контакт с небольшим количеством масла не представляет опасности. Но у людей, особенно чувствительных к химическим веществам, смоляные шарики могут вызвать сыпь или аллергические реакции.
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