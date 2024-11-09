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На пляжи Австралии выбросило тысячи буревестников

На пляжи восточного побережья Австралии выбросило тысячи буревестников с признаками истощения. Соответствующий материал приводит The Guardian.

Источник: unsplash.com

Указанные сообщения были получены из Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории. При этом доктор Лорен Роман, изучающая буревестников в Институте морских и антарктических исследований при Университете Тасмании, отметила, что сложно определить точное количество выброшенных на берег пернатых и оценить масштаб катастрофы.

В свою очередь, представительница группы ученых Adrift Lab Дженнифер Лаверс заявила, что подобные массовые случаи нетипичны для морских птиц с большой продолжительностью жизни и «не имеют смысла с эволюционной точки зрения». В то же время она отметила, что выброшенные на берег пернатые были истощены, что говорит о проблемах с поиском пропитания.

В июле также стало известно, что 77 черных дельфинов выбросились на берег в Шотландии.