На пляжи Австралии выбросило тысячи буревестников

В свою очередь, представительница группы ученых Adrift Lab Дженнифер Лаверс заявила, что подобные массовые случаи нетипичны для морских птиц с большой продолжительностью жизни и «не имеют смысла с эволюционной точки зрения». В то же время она отметила, что выброшенные на берег пернатые были истощены, что говорит о проблемах с поиском пропитания.