На пляже Великобритании найдено существо длиной 4,5 метра

72-летний житель Нью-Брайтона Стивен Дэвис, который прогуливался утром по пляжу у реки Мерси в устье Ливерпульского залива, обнаружил останки массивного существа, выброшенные на песчаную отмель. Впоследствии выяснилось, что существом, названным местными жителями «гигантским инопланетянином» и «Нью-Брайтонской Несси», оказалось гигантская акула Cetorhinus maximus, сообщает Science Alert.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260088&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Достигая максимального веса в шесть тонн и длины 12 метров, животное является одной из крупнейших рыб на Земле, уступающей лишь китовой акуле (Rhincodon typus). Несмотря на грозный вид и множество легенд и поверий, эти гиганты питаются зоопланктоном и не представляет опасности для человека. Они медленно передвигаются, захватывая крошечный зоопланктон ртом, ширина которого может достигать метра.

Предположительно, найденная Дэвисом особь лишь детеныш акулы, едва достигший половой зрелости. Ученые подтвердили это, изучив слабо развитые плавники и челюсти. Они полагают, что акулу принесло сюда течением, вызванным ураганом: животное было выброшено на берег и не смогло вернуться в воду.

Недавно в США рыбак поймал гигантскую акулу-молот и отпустил ее в океан. Длина хищницы составила 3,6 метра.

Олеся Маевская