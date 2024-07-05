На пляже в США морской лев напал на отдыхающих

Сообщается, что морской лев плавал недалеко от отдыхающих со своими детенышами. Приближение людей к ним с целью сфотографироваться напугало животное, поэтому оно начало предупреждать посетителей пляжа ревом, но это не помогло. Тогда млекопитающее выскочило из воды и двинулось в сторону обидчиков.