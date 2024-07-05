На пляже в США морской лев напал на отдыхающих

На пляже в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), крупный морской лев напал на отдыхающих. Об этом пишет The New York Post,
Сообщается, что морской лев плавал недалеко от отдыхающих со своими детенышами. Приближение людей к ним с целью сфотографироваться напугало животное, поэтому оно начало предупреждать посетителей пляжа ревом, но это не помогло. Тогда млекопитающее выскочило из воды и двинулось в сторону обидчиков.
Некоторые отдыхающие на пляже сразу сбежали, в то время как кто-то не испугался животного и спокойно ушел. Кое-кто отошел на безопасное расстояние и начал снимать происходящее на камеру телефона.
Лев подошел к людям максимально близко, после чего вернулся в воду.
Ранее в Испании из-за нападения акул-молотов закрыли три пляжа.
Анна Морозова