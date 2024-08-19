На пляже Северной Каролины дом упал в море

В целом, по их оценкам, опасность представляет участок длиной в 25 километров, на котором стоят другие дома или лежат обломки. Здания в основном деревянные, но в досках есть гвозди, а кроме досок — металлическая арматура. Все это может скрываться под прибрежной водой и стать очень неприятным сюрпризом для любого, кто решит просто прогуляться по пляжу. Обломки будут убирать еще неделю.