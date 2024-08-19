На пляже Северной Каролины дом упал в море

Роданте — небольшой городок на острове Хаттерас, входящем в архипелаг Внешние отмели к востоку от Южной Каролины. Это узкая полоска песчаных дюн, которая тянется вдоль всего штата, и ограждает его воды от океанских течений. Еще это туристическая достопримечательность и место проживания людей, но жителей в Роданте совсем немного — на 2020 год их было всего 213.
Остров узкий, и многие дома стоят прямо на пляже — а в последние годы падают в подступающий океан. Море подтачивает сваи, здание постепенно проседает и в конце концов обрушивается в набегающие волны. The Guardian рассказала, что свидетелем последнего обрушения стал турист, поделившийся снимками в соцсетях.
Еще в начале лета этот дом сдавался под съем и не считался опасным. Здание серьезно повредил ураган Эрнесто — не напрямую, а косвенно. Из-за урагана в регионе стал сильнее ветер и вырос объем осадков. В результате море подступило ближе к дому и размыло песок у его основания, а также подточило сваи.
Как сообщают местные власти, это уже седьмой дом, рухнувший в море за 4 года. К счастью, внутри никто не жил, поэтому при падении никто не пострадал — но власти все равно оцепили участок, чтобы прогуливающиеся туристы не поранились обломками здания, и призывают вести себя осмотрительнее рядом с другими постройками на пляже.
В целом, по их оценкам, опасность представляет участок длиной в 25 километров, на котором стоят другие дома или лежат обломки. Здания в основном деревянные, но в досках есть гвозди, а кроме досок — металлическая арматура. Все это может скрываться под прибрежной водой и стать очень неприятным сюрпризом для любого, кто решит просто прогуляться по пляжу. Обломки будут убирать еще неделю.
Впрочем, по сравнению с Шотландским городком Монтроз, в Роданте дела идут неплохо: там море поглощает семь метров пляжа в год и угрожает затопить целый город.