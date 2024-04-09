На пляж Малайзии выбросило разлагающуюся тушу непонятного существа. Фото

На пляже в Малайзии нашли разлагающуюся тушу неизвестного существа. Об этом сообщает местное издание The New Sarawak Tribune. Выброшенные морем останки заметили на пляже Лунду — города и столицы одноименного округа на северо-западе штата Саравак.
Обнаружили тушу местные береговые спасатели и сообщили об этом в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Находка вызвала большой интерес у жителей, а эксперты предположили, что речь идет об останках кита. Хотя в таком виде его достаточно сложно опознать.
Размеры туши, судя по фото, гигантские. Как поясняет издание LiveScience, она представляет собой так называемый «глобстер» (globsters) — органическую массу, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения. Глобстеры интригуют, особенно непрофессионалов, потому что они загадочны и деформированы. На протяжении всей истории моряки утверждали, что им приходилось сталкиваться с ужасными существами, большими и малыми, от кракена (легендарного морского монстра с чертами, похожими на осьминога) до русалок.
Ранее гигантское загадочное животное выбросило на пляж в Великобритании. Идентифицировать существо крайне сложно, так как оно было найдено без головы и хвоста, а из кожи торчали кости. Известно только то, что животное обладало пятнистым и белым окрасом. По мнению пользователей, найденная туша похожа на тюленя, моржа и гигантского дельфина. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл отметил, что найденное пенсионеркой существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых.