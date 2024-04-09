На пляж Малайзии выбросило разлагающуюся тушу непонятного существа. Фото

Ранее гигантское загадочное животное выбросило на пляж в Великобритании. Идентифицировать существо крайне сложно, так как оно было найдено без головы и хвоста, а из кожи торчали кости. Известно только то, что животное обладало пятнистым и белым окрасом. По мнению пользователей, найденная туша похожа на тюленя, моржа и гигантского дельфина. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл отметил, что найденное пенсионеркой существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых.