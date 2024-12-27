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На планете стало меньше облаков

Климатологи выяснили, что их объем непрерывно уменьшается.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Земля получает больше солнечной энергии, чем отдает, объясняют метеорологи. Отчасти дело в том, что человечество до сих пор использует очень мало солнечной энергии для электричества. Отчасти — в том, что тающие ледники отражают меньше солнечного света. Но еще одна проблема заключается в облаках — вернее, в их отсутствии.

Про тревожную тенденцию рассказал портал IFLScience. Автор исследования, вышедшего в этом году в августе, климатолог НАСА Джордж Целиудис, сравнил спутниковые снимки планеты за 2 периода: с 1984 по 2018 и с 2000 по 2018 годы. Одно из основных различий — за это время значительно сузилась внутритропическая зона конвергенции.

Эта зона — атмосферный пояс, который окружает планету недалеко от экватора. В этой зоне разреженный воздух, поэтому именно в ней формируются самые тяжелые облака: горячий воздух тут активно поднимается вверх, а на его место опускается холодный.

Из-за того, что зона сузилась, облаков на планете стало меньше. На взгляд непросвещенного человека снижение совсем крохотное — от 0,17% до 0,72% за каждые 10 лет в изученном периоде — но тенденция сохраняется, и ученых она беспокоит.

А уже в декабре Джордж Целиудис выпустил новое исследование на основе спутниковых снимков за последние 22 года. Оно подтверждает и даже усугубляет выводы предыдущего: теперь Целиудис утверждает, что покрытие планеты облаками уменьшается на 1,5% каждые 10 лет, в результате чего глобальное потепление приближается быстрее (ведь облака оберегают Землю от перегрева).

Неизвестно, продолжится эта тенденция или человечеству удастся обернуть ее вспять, но, согласно прогнозам ученого, с каждым десятилетием эти 1,5% будут все более заметны.

Ранее рассказали, как волонтеры в России помогают тюленям, страдающим от глобального потепления.