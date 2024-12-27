На планете стало меньше облаков

Земля получает больше солнечной энергии, чем отдает, объясняют метеорологи. Отчасти дело в том, что человечество до сих пор использует очень мало солнечной энергии для электричества. Отчасти — в том, что тающие ледники отражают меньше солнечного света. Но еще одна проблема заключается в облаках — вернее, в их отсутствии.