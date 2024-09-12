На планете есть существо с двумя языками: ученые рассказали, кто это

Речь идет о лемурах. Как пишет IFLScience, еще в начале 20 века ученые обнаружили, что у них есть второй язык. Его можно заметить, если присмотреться повнимательнее на фото лемуров, исполняющих «млем» (звук, который животное издает, когда его язык высовывается, чтобы облизать нос или покусать). Небольшая белая деталь выглядит заостренной или похожей на щетку. Это подъязычная кость, или второй язык.
В отличие от основного языка над ней, подъязычная кость не имеет вкусовых рецепторов. Ранее ученые полагали, что этот дополнительный орган не более чем рудиментарная структура. Однако сейчас исследователи считают, что подъязычная кость на самом деле связана с другой необычной частью тела лемура — зубным гребнем. Он представляет из себя набор из шести длинных зубов, расположенных в передней части нижней челюсти лемура, с двумя клыками и четырьмя резцами, который на самом деле немного похож на гребень из-за небольших промежутков между каждым зубом.
Лемуры используют его для ухода за собой. С помощью гребня они удаляют частицы мусора из своей шерсти и шерсти собратьев. Однако в промежутках может застревать мусор, шерсть и другие структуры. В этом случае на помощь приходит подъязычок, позволяющий сохранить гребень чистым.
Кроме того, второй язык лемуров играет важную роль в «социальном уходе» — способен налаживать и поддерживать связи между отдельными особями и целыми группами.
Ученые отмечают, что использование зубного гребня и дополнительного языка — не единственный способ для лемура создавать и поддерживать прочные связи. Более ранние исследования уже показали, что, как и многие из людей, эти животные также любят хорошие сплетни. Кроме того, они умны. Лемуры способны излечивать себя с помощью насекомых.