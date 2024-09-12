На планете есть существо с двумя языками: ученые рассказали, кто это

В отличие от основного языка над ней, подъязычная кость не имеет вкусовых рецепторов. Ранее ученые полагали, что этот дополнительный орган не более чем рудиментарная структура. Однако сейчас исследователи считают, что подъязычная кость на самом деле связана с другой необычной частью тела лемура — зубным гребнем. Он представляет из себя набор из шести длинных зубов, расположенных в передней части нижней челюсти лемура, с двумя клыками и четырьмя резцами, который на самом деле немного похож на гребень из-за небольших промежутков между каждым зубом.