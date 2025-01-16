На пару. Врач объяснил, почему вареные овощи полезнее, чем сырые

Врач объяснил, что такие изменения в продуктах важны в питании пожилых людей, пациентов с заболеваниями органов пищеварения. В частности у пожилых людей функциональные возможности пищеварения ограничены из-за утраты зубов, нарушается функция жевания. А пациентам с гастритами, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, панкреатитами, заболеваниями печени и желчных путей, диарейном синдроме и т. д. требуется пища, которая более щадящим образом воздействует на органы желудочно-кишечного тракта. «Стоит отметить, что жарка и гриль не считаются щадящими способами кулинарной обработки и не рекомендованы в лечебном питании», — подчеркивает врач.