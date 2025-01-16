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На пару. Врач объяснил, почему вареные овощи полезнее, чем сырые

Ежедневно нужно съедать 300−400 г овощей. Но как лучше их употреблять — в свежем виде или приготовленном, чтобы получить больше пользы? Ситуация неоднозначная и зависит от состояния здоровья.

Источник: Freepik.com

Рекомендуемая норма — 300−400 г овощей в день. Известно, что в свежих плодах и корнеплодах, как правило, больше всего витаминов и минеральных веществ. Однако иногда все же приготовленные овощи предпочтительнее. Кому полезнее употреблять овощи термически обработанными, а не сырыми и почему?

Когда лучше сварить?

«Термическая обработка овощей делает их более доступными для переваривания и усвоения, — рассказал aif.ru научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко. — Также такие продукты более безопасны в отношении пищевых отравлений и гельминтных инвазий (заражения паразитами — прим. ред.). После варки снижается стимулирующее влияние овощей на секрецию пищеварительного тракта».

Врач объяснил, что такие изменения в продуктах важны в питании пожилых людей, пациентов с заболеваниями органов пищеварения. В частности у пожилых людей функциональные возможности пищеварения ограничены из-за утраты зубов, нарушается функция жевания. А пациентам с гастритами, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, панкреатитами, заболеваниями печени и желчных путей, диарейном синдроме и т. д. требуется пища, которая более щадящим образом воздействует на органы желудочно-кишечного тракта. «Стоит отметить, что жарка и гриль не считаются щадящими способами кулинарной обработки и не рекомендованы в лечебном питании», — подчеркивает врач.

Где больше витаминов?

К сожалению, перечисленные плюсы термообработки овощей достигаются ценой частичной потери водорастворимых витаминов, прежде всего, витамина С, а также группы В и др. По словам врача, уменьшить эти потери можно, если использовать скороварку. Кроме того, при жарке увеличивается калорийность блюда из-за использования дополнительного жира. Однако в некоторых овощах содержание отдельных полезных соединений после термообработки повышается, в частности к ним относятся томаты.

«Содержание ликопина в термически обработанных томатах увеличивается за счет уменьшения количества воды, а разрушение клеточных стенок и более высокое содержание жира в термически обработанных блюдах увеличивает биодоступность ликопина для усвоения организмом, — продолжает врач. — Ликопин — это соединение, которое за счет своих антиоксидантных свойств в случае регулярного употребления способно увеличивать защиту организма от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний».