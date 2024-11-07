На озере Онтарио обнаружили послание в бутылке 26-летней давности

Послание в бутылке, брошенное в озеро Онтарио (водоем на границе США и Канады) в рамках школьного проекта, было найдено учеником той же школы 26 лет спустя. Об этом пишет United Press International.
Маккензи Ван Эйк была ученицей четвертого класса католической начальной школы Святого Иоанна Крестителя, когда им задали написать письмо и бросить его в озеро в рамках школьного проекта. 26 лет спустя во время прогулки по пляжу со своей бабушкой это письмо нашел Ривер Ванденберг, мальчик, посещающий детский сад при школе.
«Это письмо от Маккензи Моррис. Я учусь в четвертом классе. Мое письмо о воде в Великих озерах. Мы читали книгу под названием “Плыви к морю”. Это была очень хорошая книга», — гласит записка, вложенная в бутылку 26 лет назад.
Но череда безумных совпадений на этом не закончилась. Ванденберг принес обнаруженное послание в школу, где учительница начальной школы зачитала его классу, в котором учится дочка Маккензи — Скарлет.
Сообщается, что Маккензи была крайне удивлена этой находкой. Она поделилась, что на протяжении многих лет она вспоминала о послании в бутылке, задаваясь вопросом, что же с ним случилось.
Помимо прочего, известно, что Роланд Сен-Пьер, ныне вышедший на пенсию учитель, который в 1998 году задал задание написать послание ученикам, сказал, что было невероятно услышать, что одна из бутылок была найдена спустя столько лет.
Ранее рассказывали, как девушка исполнила давнюю мечту, найдя в свой день рождения послание в бутылке.