На озере Онтарио обнаружили послание в бутылке 26-летней давности

Маккензи Ван Эйк была ученицей четвертого класса католической начальной школы Святого Иоанна Крестителя, когда им задали написать письмо и бросить его в озеро в рамках школьного проекта. 26 лет спустя во время прогулки по пляжу со своей бабушкой это письмо нашел Ривер Ванденберг, мальчик, посещающий детский сад при школе.