На острове Шикотан сгорела единственная церковь

Храм Даниила Московского расположен на возвышенном месте над селом Малокурильское. Православный приход в селе был образован в 2003 году. Деревянный сруб для храма сделали в Судиславле Костромской области, строили храм пять плотников из Костромы. На сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии говорится, что в создании храма помог «благодетель из Москвы». Там также приводятся слова «благодетеля»: «Было проще тридцать таких храмов построить где-нибудь в Ивановской епархии, чем один у вас». Настоятелем храма является игумен Петр (Кривицкий).