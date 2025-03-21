На острове Папуа бойкотируют KitKat

Батончики KitKat, печенье Oreo, шампунь Pantene и многие другие товары, которые производит компания Nestle, знакомы многим россиянам: это безобидные и понятные товары, которые можно встретить в большинстве продуктовых магазинов страны.
Но для жителей далекого острова Папуа компания Nestle означает совсем другое: тысячи гектаров лесов, которые вырубаются на их острове ради производств пальмового масла — ингредиента, который используется во многих товарах международной корпорации.
Про рукотворную экологическую катастрофу во имя прибыли рассказала газета The Guardian. Остров, на котором происходит скандальная вырубка, разделен на две части: восточную половину занимает государство Папуа — Новая Гвинея, а западная с 1963 года принадлежит Индонезии. На ней-то и происходит вырубка леса.
Против масштабного уничтожения деревьев выступило 90 местных племен, политических организаций и религиозных групп. Местные активисты уверены, что имеют право влиять на решение властей Индонезии, потому что оно напрямую влияет на их жизни.
Раки Ап, пресс-секретарь Движения за освобождение западного Папуа, уверен, что производство этих продуктов нарушает права человека: из-за вырубки лесов большое число коренных жителей острова вынуждают покинуть свои жилища и переселиться.
Движение обвиняет власти Индонезии в экоциде: создании рукотворной экологической катастрофы, и призывает мировую общественность не иметь с государством никаких дел.
Тропический лес острова Папуа — третий по величине в мире. Здесь также находятся большие запасы природных ископаемых: крупнейшие месторождения золота и меди, природного газа и минералов.
В течение нескольких веков остров был частью голландских колоний, но в 1963 году контроль над территорией получила Индонезия. Активисты уверены, что это нарушило права меланезийцев — местных жителей, которые не смогли воспользоваться правом на самоопределение и были переданы одним оккупантом другому (для описания ситуации используются даже слова «скрытый геноцид»).
С момента смены владельца, по словам жителей Западного Папуа, на этой земле было убито более 500 тысяч человек, а множество гектаров леса уже было уничтожено ради бизнес-целей разных корпораций.
Индонезия была главным экспортером пальмового масла в мире даже без вторжения в запасы острова Папуа — теперь же, по словам протестующих, всю западную половину острова, по большому счету, превратят в одну грандиозную плантацию для выращивания пальм, сахарного тростника и и биотоплива.
Всего, согласно отчетам, предприниматели планируют вырубить 140 тысяч гектаров леса — территорию вдвое больше, чем площадь столицы Индонезии Джакарты. Город Мерауке на южном побережье острова в результате преобразований превратится в гигантский промышленный кластер, который будет производить 2,6 миллионов тонн сахара и 244 миллиона литров биоэтанола в год.
Протестующие называют Западное Папуа «современной колонией» и напоминают, что интеграция региона в Индонезию произошла в результате неправомочного референдума в 1969 году: тогда из всего населения половины острова в голосовании приняло участие всего 1025 человек (все они проголосовали «за»).
Представитель корпорации Nestle ответил, что компания придерживается жестких этических стандартов в отношении получаемого сырья итщательно расследует все поступившие обвинения.
Ранее рассказывали, что планете хватает природных проблем и без человеческого вмешательства: согласно отчету ООН, в прошлом году на Землю обрушилась 151 «беспрецедентная» климатическая катастрофа.