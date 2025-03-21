На острове Папуа бойкотируют KitKat

В течение нескольких веков остров был частью голландских колоний, но в 1963 году контроль над территорией получила Индонезия. Активисты уверены, что это нарушило права меланезийцев — местных жителей, которые не смогли воспользоваться правом на самоопределение и были переданы одним оккупантом другому (для описания ситуации используются даже слова «скрытый геноцид»).