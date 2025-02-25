На острове Мэн нашли 2000-летнюю ложку для предсказывания будущего

Бронзовая ложка возрастом более двух тысяч лет, которая, как считается, в железном веке использовалась для предсказания будущего, была найдена с помощью металлоискателя на частной земле возле деревни Патрик, расположенной на западном побережье острова Мэн, сообщает manxnationalheritage.im.
Похожие артефакты ранее уже находили на территории Великобритании, Ирландии и Франции. Экземпляр, случайно найденный местным жителем Робом Миддлтоном, — первый на острове Мэн и всего лишь 28-й во всем мире.
По словам Эллисон Фокс, куратора по археологии Общества по сохранению национального наследия острова Мэн, бронзовая ложка, датируемая примерно 400−100 годами до нашей эры, — один из самых загадочных предметов, когда-либо обнаруженных на острове.
Хотя этот объект и называют «ложкой», на самом деле его явно использовали не для еды. Точное предназначение предмета неизвестно, но основная гипотеза состоит в том, что в доисторические времена он использовался в ритуалах, связанных с гаданием.
У ложки имеется широкая чашечка в форме клубничной ягоды и круглая ручка со спиральными узорами. На дне чашечки выгравированы две тонкие, пересекающиеся под прямым углом линии, образующие крест, причем точка их пересечения приходится на самую глубокую часть чашечки.
Предполагается, что во время гадательных церемоний в ложку наливали некую жидкость и судили о будущем по тому, в какой четверти чашечки она коснулась поверхности. Обычно такие ложки находят парами, но на острове Мэн была найдена только одна.
Считается, кстати, что где-то неподалеку от Мэна располагался и ныне ушедший под воду «райский» остров Авалон, где упокоился король Артур.