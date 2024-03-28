На острове Барроу обнаружена уникальная «капсула времени»

Остров Барроу, расположенный в 50 км к северо-западу от штата Западная Австралия, когда-то был высоким холмом, который возвышался над побережьем. Исследование, проведенное учеными Университета Западной Австралии, показало, что на участках этого плато жили аборигены. На это указывает «капсула времени» со следами древних людей. Работа опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.
Во время последнего ледникового периода (24 000−19 000 лет назад) уровень мирового океана был ниже современного на 130 метров. Люди на Берроу появились примерно 50 тысяч лет назад, но со временем это место стало непригодным для жизни. Из-за таяния льдов уровень моря поднялся, затопив перешеек, который отрезал остров от материка.
Поскольку аборигены после этого не заселяли остров, археологические находки человека на Барроу — это уникальная для Австралии «временная капсула». Большая часть территории сейчас находится под водой, однако эти затонувшие ландшафты когда-то были пригодными для жизни.
Самое большое древнее скальное убежище — пещера Буди. Именно здесь были найдены следы присутствия аборигенов. Они приносили в «дом» моллюсков. По мере подъема уровня воды рацион начал меняться: в нем появились крабы, черепахи и рыбы.
Для изготовления орудий аборигены использовали местный известняк, богатый кремнеземом. Люди добывали и другие материалы для изготовления режущих инструментов. Так, ножи изготавливались из твердых панцирей морских улиток. Эти предметы были нужны для разделки черепах и дюгоней.
Кроме того, артефакты, найденные на острове, показывают, что аборигены перевозили каменные материалы из внутренних районов или мест, которые находятся под водой более 43 тысяч лет. Бережно храня импортированные каменные орудия, их широко использовали для измельчения семян, обработки твердых (дерево) и для резки более мягких (шкур и растительных волокон) материалов.
Ранее был обнаружен центр миграции древних людей.
Анна Морозова