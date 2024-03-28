На острове Барроу обнаружена уникальная «капсула времени»

Во время последнего ледникового периода (24 000−19 000 лет назад) уровень мирового океана был ниже современного на 130 метров. Люди на Берроу появились примерно 50 тысяч лет назад, но со временем это место стало непригодным для жизни. Из-за таяния льдов уровень моря поднялся, затопив перешеек, который отрезал остров от материка.