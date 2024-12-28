На остров в Атлантическом океане выпустили 1329 крошечных улиток

Крохотный отдаленный остров посреди Атлантического океана под конец 2024 года стал гораздо населеннее, чем был: сюда выпустили 1329 крохотных улиток. Каждая из них размером меньше горошины — теперь этот вид будет жить на острове и размножаться.
Кто и зачем это сделал, рассказало местное издание Madeira Island News.
Привезенные улитки принадлежат к двум видам, которые считались вымершими. Эти улитки жили на Ильяш-Дезерташ много столетий, но вместе с людьми на остров прибыли крысы, мыши и козы, почти полностью истребившие популяцию этих моллюсков.
Однако, в результате ряда экспедиций, проведенных между 2011 и 2017 годами, биологи смогли обнаружить последнюю колонию микроскопических улиток в одной из расщелин острова.
Колония насчитывала всего 200 особей, и ученые устроили целую операцию по их спасению. Сперва улиток отвезли в зоопарки в Великобритании и Франции, где для них создали все подходящие условия.
В зоопарках улитки размножились и окрепли, после чего их отправили назад, и выпустили на родной для них остров в гораздо больших количествах: домой вернулось уже 1329 улиток.
На родном Ильяш-Дезерташ улиток ждала бы судьба своих предков, поэтому теперь ученые переместили их на соседний остров Бугио — климат и почва на нем такая же, а инвазивных животных и людей нет: это природный заповедник.
Каждую из улиток пометили специальной красящей нетоксичной ручкой, чтобы отслеживать дальнейшую судьбу брюхоногих. Через небольшое время ученые вернутся и смогут установить судьбу новых поселенцев: кто из них смог адаптироваться и вырасти, кто мигрировал, а кто погиб.
Герардо Гарсия, сотрудник Честерского зоопарка, который участвовал в спасении улиток, рассказал, что если они приживутся, весной за ними последует множество сородичей. Он также отметил общий успех проекта: «наши командные усилия показывают, что спасти вымирающий вид более чем возможно».
Столько внимания к улиткам связано не только с симпатией к моллюскам или экспериментом по спасению вида. Они также играют большую роль в островной экосистеме: служат пищей местным животным и расщепляют органические останки на микроэлементы для удобрения почвы.
«Они помогают растениям расти. Малышей вроде улиток и насекомых часто недооценивают, а они делают очень важное дело», — поясняет Герардо.
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