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На остров в Атлантическом океане выпустили 1329 крошечных улиток

Так ученые спасли от вымирания сразу два вида.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Крохотный отдаленный остров посреди Атлантического океана под конец 2024 года стал гораздо населеннее, чем был: сюда выпустили 1329 крохотных улиток. Каждая из них размером меньше горошины — теперь этот вид будет жить на острове и размножаться.

Кто и зачем это сделал, рассказало местное издание Madeira Island News.

Остров, о котором идет речь — Ильяш-Дезерташ. Он находится недалеко от Мадейры и формально является территорией Португалии.

Привезенные улитки принадлежат к двум видам, которые считались вымершими. Эти улитки жили на Ильяш-Дезерташ много столетий, но вместе с людьми на остров прибыли крысы, мыши и козы, почти полностью истребившие популяцию этих моллюсков.

Однако, в результате ряда экспедиций, проведенных между 2011 и 2017 годами, биологи смогли обнаружить последнюю колонию микроскопических улиток в одной из расщелин острова.

Колония насчитывала всего 200 особей, и ученые устроили целую операцию по их спасению. Сперва улиток отвезли в зоопарки в Великобритании и Франции, где для них создали все подходящие условия.

В зоопарках улитки размножились и окрепли, после чего их отправили назад, и выпустили на родной для них остров в гораздо больших количествах: домой вернулось уже 1329 улиток.

На родном Ильяш-Дезерташ улиток ждала бы судьба своих предков, поэтому теперь ученые переместили их на соседний остров Бугио — климат и почва на нем такая же, а инвазивных животных и людей нет: это природный заповедник.

Каждую из улиток пометили специальной красящей нетоксичной ручкой, чтобы отслеживать дальнейшую судьбу брюхоногих. Через небольшое время ученые вернутся и смогут установить судьбу новых поселенцев: кто из них смог адаптироваться и вырасти, кто мигрировал, а кто погиб.

Герардо Гарсия, сотрудник Честерского зоопарка, который участвовал в спасении улиток, рассказал, что если они приживутся, весной за ними последует множество сородичей. Он также отметил общий успех проекта: «наши командные усилия показывают, что спасти вымирающий вид более чем возможно».

Столько внимания к улиткам связано не только с симпатией к моллюскам или экспериментом по спасению вида. Они также играют большую роль в островной экосистеме: служат пищей местным животным и расщепляют органические останки на микроэлементы для удобрения почвы.

«Они помогают растениям расти. Малышей вроде улиток и насекомых часто недооценивают, а они делают очень важное дело», — поясняет Герардо.

Ранее рассказали о другом острове — кошачьем недалеко от Японии — который также страдает от кризиса.