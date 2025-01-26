На окраине нашей галактики нашли гигантские голубые шары неизвестного происхождения

«Оба объекта демонстрируют глубокие особенности поглощения льда и пыли, которые часто наблюдаются во вкрапленных молодых звездных объектах или фоновых звездах, находящихся за плотными облаками. Однако они не расположены ни в известных областях звездообразования, ни в открытых плотных облаках», — отметили ученые.