На новогодние праздники кладу бумагу в раковину — работает безотказно: решение 1 проблемы

Многие во время длительных выходных в январские праздники уезжают из дома на несколько дней. По возвращении их может ожидать не очень приятная картина. Часто они замечают запах канализации в комнатах после своего возвращения. Такое может произойти в любое время, когда вы надолго уезжаете из дома.
Причиной этого чаще всего становится испарение воды в гидрозатворах. Решается такая проблема просто — достаточно налить из крана воду, чтобы заполнился ее барьер в сливе. Пара минут — и запаха как не бывало. Однако, чтобы ситуация не повторялась постоянно, важно принять меры «на опережение».
Просто положите что-то на слив в раковине. Это может быть лист бумаги, блюдце или стакан. Такая хитрость предотвратит исправление влаги, и гидрозатвор будет исправно выполнять свою функцию.
Перед длительным отсутствием дома специалисты не рекомендуют также спускать всю воду из унитаза. Понятно, что существует риск возможной протечки, но это сбережет резиновые прокладки сантехники от пересыхания и неизбежного ремонта. Лучше перекройте воду, но не трогайте бачок.