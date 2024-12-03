На новогодние праздники кладу бумагу в раковину — работает безотказно: решение 1 проблемы

Многие во время длительных выходных в январские праздники уезжают из дома на несколько дней. По возвращении их может ожидать не очень приятная картина. Часто они замечают запах канализации в комнатах после своего возвращения. Такое может произойти в любое время, когда вы надолго уезжаете из дома.