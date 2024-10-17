На нидерландской винокурне украли виски на €200 000

Bus Whisky был создан в 2016 году как эксклюзивный бренд виски из Нидерландов. Цены на бутылки по 0,5 л начинаются от €59 за трехлетний односолодовый виски и доходят до €120 за некоторые специальные сорта. В год винокурня производит порядка 15 тыс. бутылок, поэтому кража нанесла серьезный урон бизнесу.
Кражи премиальных вин и крепкого алкоголя происходят по всему миру. Сотрудник службы безопасности WineStyle сети винных магазинов WineStyle недавно рассказал «РБК Вино», что из винотек чаще пропадает именно крепкий алкоголь. «Самое дорогое, что крали из вина, — это премиальное шампанское Cristal и Armand de Brignac. В категории крепкого алкоголя предпочтения похитителей обычно составляют известные бренды виски, вроде The Macallan, а также коньяк Hennessy и Courvoisier в ценовом диапазоне ₽20−30 тыс.», — сообщил источник.
Иногда грабителей элитного алкоголя удается поймать. Так, в Великобритании на днях раскрыли группировку преступников, которая специализировалась на краже элитного игристого. Воры, которых прозвали «банда шампанского», украли товаров на сумму £73 тыс.