На нидерландской винокурне украли виски на €200 000

Кражи премиальных вин и крепкого алкоголя происходят по всему миру. Сотрудник службы безопасности WineStyle сети винных магазинов WineStyle недавно рассказал «РБК Вино», что из винотек чаще пропадает именно крепкий алкоголь. «Самое дорогое, что крали из вина, — это премиальное шампанское Cristal и Armand de Brignac. В категории крепкого алкоголя предпочтения похитителей обычно составляют известные бренды виски, вроде The Macallan, а также коньяк Hennessy и Courvoisier в ценовом диапазоне ₽20−30 тыс.», — сообщил источник.