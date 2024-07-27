На необитаемом острове в Шотландии продается дом смотрителя маяка

Копинсей — один из Оркнейских островов на самом севере Шотландии. Остров совсем небольшой, там никто не живет, а на берегу построены всего два здания — маяк и домик смотрителя. Сейчас дом выставлен на продажу — купить уединенное жилище может любой желающий.
Стоит домик смотрителя маяка всего 80 тысяч фунтов (примерно 5,5 миллионов рублей). В нем два этажа и семь спальных комнат, а еще три хозяйственные постройки. Вода в дом подается электронасосом из специального колодца, есть электричество и небольшие обогреватели. Кстати, сам маяк в сделку не входит.
Маяк на острове Копинсей построили в 1915 году, но сейчас им управляют удаленно, поэтому смотрителю больше не нужно жить на острове. Управляющая компания обещает покупателю всю романтику жизни у маяка без тяжелой работы смотрителя.
Копинсей находится к востоку от главных островов. Добраться до него можно только на катере или вертолете. Чтобы покупатель мог передвигаться по острову, ему подарят два квадроцикла и лодку. Местные агенты по недвижимости уверили BBCNews, что это предложение невероятно выгодное — природа вокруг очень красивая (правда, скорее всего, покупателю придется вложиться в ремонт дома).
А в Англии выставили на продажу целый остров. Продавцы уверяют, что на нем живет 15 привидений.
Георгий Мазуркевич