На необитаемом острове в Шотландии продается дом смотрителя маяка

Копинсей находится к востоку от главных островов. Добраться до него можно только на катере или вертолете. Чтобы покупатель мог передвигаться по острову, ему подарят два квадроцикла и лодку. Местные агенты по недвижимости уверили BBCNews, что это предложение невероятно выгодное — природа вокруг очень красивая (правда, скорее всего, покупателю придется вложиться в ремонт дома).