Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На необитаемом острове в Шотландии продается дом смотрителя маяка

Любители одиночества могут купить его всего за 80 тысяч фунтов.

Источник: Соцсети

Копинсей — один из Оркнейских островов на самом севере Шотландии. Остров совсем небольшой, там никто не живет, а на берегу построены всего два здания — маяк и домик смотрителя. Сейчас дом выставлен на продажу — купить уединенное жилище может любой желающий.

Стоит домик смотрителя маяка всего 80 тысяч фунтов (примерно 5,5 миллионов рублей). В нем два этажа и семь спальных комнат, а еще три хозяйственные постройки. Вода в дом подается электронасосом из специального колодца, есть электричество и небольшие обогреватели. Кстати, сам маяк в сделку не входит.

Маяк на острове Копинсей построили в 1915 году, но сейчас им управляют удаленно, поэтому смотрителю больше не нужно жить на острове. Управляющая компания обещает покупателю всю романтику жизни у маяка без тяжелой работы смотрителя.

Копинсей находится к востоку от главных островов. Добраться до него можно только на катере или вертолете. Чтобы покупатель мог передвигаться по острову, ему подарят два квадроцикла и лодку. Местные агенты по недвижимости уверили BBCNews, что это предложение невероятно выгодное — природа вокруг очень красивая (правда, скорее всего, покупателю придется вложиться в ремонт дома).

А в Англии выставили на продажу целый остров. Продавцы уверяют, что на нем живет 15 привидений.

Георгий Мазуркевич