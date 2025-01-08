На немецком чемпионате участники получили неравноценные подарки

По его словам, все дело в том, что, в отличие от других зимних видов спорта, женщины-прыгуны получают значительно меньше наград и внимания. Из десяти тысяч зрителей наблюдать за девушками остались только три тысячи человек. Поэтому Пертиле отметил, что нужно начать именно с этого: упорядочить программы соревнований, сделать так, чтобы они длились не более пяти часов, а также организовать больше развлечений для гостей мероприятий.