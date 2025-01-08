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На немецком чемпионате участники получили неравноценные подарки

Мужчины получили приз, стоимость которого гораздо больше, чем награды, которые вручили женщинам.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Организаторы профессионального турнира по прыжкам с трамплина наградили мужчин деньгами, а женщин — шампунями и полотенцами. Об этом чемпионка мира Селина Фрайтаг из Германии рассказала телеканалу ARD, пишет BR24.

Инцидент произошел на турнире Two-Nights-Tour в немецком Гармиш-Партенкирхене накануне Нового года. Фрайтаг была разочарована, когда ей вручили приз, похожий на подарок коллег на Рождество. Мужчины за победу получили три тысячи франков (почти 400 тысяч рублей), а каждой женщине за победу в квалификационном раунде выдали сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами.

«Я бы не жаловалась на это, но неравенство очевидно», — возмутилась двукратная чемпионка мира. В международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признали, что проблема существует. Директор организации Сандро Пертиле сказал, что «это был не самый лучший день» и добавил, что попытается исправить ситуацию.

По его словам, все дело в том, что, в отличие от других зимних видов спорта, женщины-прыгуны получают значительно меньше наград и внимания. Из десяти тысяч зрителей наблюдать за девушками остались только три тысячи человек. Поэтому Пертиле отметил, что нужно начать именно с этого: упорядочить программы соревнований, сделать так, чтобы они длились не более пяти часов, а также организовать больше развлечений для гостей мероприятий.

Ранее инцидент с призами на соревнованиях произошел в России: семилетняя спортсменка за активное участие в чемпионате получила гигантские кроссовки.