На немецкой границе изъяли 13 тысяч плиток дубайского шоколада

Кажется, мода на дубайский шоколад не утихает: плитки продолжают стоить больших денег, кафе и рестораны регулярно придумывают новые тематические десерты, а покупатели ищут способы удовлетворить любопытство по разумной цене.
На днях одну из попыток продать шоколад подешевле путем ухода от налогов раскрыли немецкие пограничники: как сообщает издание Die Sachsen, на чешско-немецкой границе задержали грузовик, который перевозил 13 000 незадекларированных шоколадок.
Шофера, 51-летнего гражданина Швеции, задержали на погранпункте в общине Бареталь в земле Саксония. Мужчина утверждал, что груз он получил в Болгарии, то есть уже внутри ЕС, но в кабине водителя сотрудники пограничного контроля обнаружили документы, подтверждающие, что шоколад привезен из Турции, а значит, его нужно было задекларировать и заплатить налог.
Помимо 13 000 шоколадных плиток в грузовике также нашлись коробки с 400 предметами одежды и обуви, наручными часами, 650 упаковок с медом, кремами и консервами.
Против водителя возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты таможенных пошлин» — только за шоколадки незадачливому шведу пришлось бы заплатить налог размером в 10 тысяч евро (965 тысяч рублей).
А вот в Индии таможня недавно задержала пассажира из Канады, который решил незаметно вывезти из страны череп крокодила — нужно ли говорить, что ему это не удалось.