На немецкой границе изъяли 13 тысяч плиток дубайского шоколада

Шофера, 51-летнего гражданина Швеции, задержали на погранпункте в общине Бареталь в земле Саксония. Мужчина утверждал, что груз он получил в Болгарии, то есть уже внутри ЕС, но в кабине водителя сотрудники пограничного контроля обнаружили документы, подтверждающие, что шоколад привезен из Турции, а значит, его нужно было задекларировать и заплатить налог.