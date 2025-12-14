На московском аукционе продадут картины русских художников со стартовой стоимостью 2,5 млрд рублей

14 декабря в Московском аукционном доме пройдут крупные торги. Среди покупателей будут распроданы картины русских художников XIX и XX веков. Аналитики отмечают, что на аукционе может быть установлен рекорд по общей сумме трат. Причем достижение должно перебить не только российские, но и европейские показатели. Общая начальная стоимость лотов составляет 2,5 млрд рублей.
Главным лотом будет «Портрет Д. Г. фон Дервиза», который нарисовал Валентин Серов. Эту картину оценивают в 1,5 млн долларов (120 млн рублей). Также важной будет покупка «Ветхого дворика», нарисованного Исааком Левитаном, — стартовать торги будут с 14,5 млн рублей.
На аукционе будут представлены две работы Ильи Репина. Первая — «Портрет А. Г. Белопольского». С ним художник долго сотрудничал в Абрамцевском кружке. Этот портрет в 1921 году был представлен на выставке в Нью-Йорке, а затем долго хранился в усадьбе Репина «Пенаты». Стартовая цена — 16 млн рублей.
Второй лот — набросок «Доктор», который был подготовительным эскизом к картине «Поединок». Оценочная стоимость — 11 млн рублей.