На московском аукционе продадут картины русских художников со стартовой стоимостью 2,5 млрд рублей

На аукционе будут представлены две работы Ильи Репина. Первая — «Портрет А. Г. Белопольского». С ним художник долго сотрудничал в Абрамцевском кружке. Этот портрет в 1921 году был представлен на выставке в Нью-Йорке, а затем долго хранился в усадьбе Репина «Пенаты». Стартовая цена — 16 млн рублей.