На могилах в Мюнхене появились странные наклейки с QR-кодами

Более 1000 наклеек были расклеены на надгробиях и деревянных крестах на трех кладбищах Мюнхена (Германия). На стикерах размером 5×3,5 см напечатан QR-код, который при сканировании показывает имя похороненного человека и его местоположение на кладбище, — пишет Associated Press.
Сообщается, что местные власти не имеют отношения к появлению QR-кодов. Сотрудники полиции уже завели дело, чтобы вычислить причастного и предъявить ему штраф за порчу надгробий. По сообщениям СМИ, некоторые могилы были «обесцвечены» после снятия стикеров.
Мы пока не нашли никакой закономерности. Наклейки были наклеены как на надгробия десятилетней давности, так и на совсем новые могилы, на которых пока стоит только деревянный крест.
От странного к увлекательному: ранее рассказывали историю возникновения кладбищ домашних животных.