Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На могилах в Мюнхене появились странные наклейки с QR-кодами

В настоящее время сотрудники местной полиции проводят расследование.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Более 1000 наклеек были расклеены на надгробиях и деревянных крестах на трех кладбищах Мюнхена (Германия). На стикерах размером 5×3,5 см напечатан QR-код, который при сканировании показывает имя похороненного человека и его местоположение на кладбище, — пишет Associated Press.

Сообщается, что местные власти не имеют отношения к появлению QR-кодов. Сотрудники полиции уже завели дело, чтобы вычислить причастного и предъявить ему штраф за порчу надгробий. По сообщениям СМИ, некоторые могилы были «обесцвечены» после снятия стикеров.

Мы пока не нашли никакой закономерности. Наклейки были наклеены как на надгробия десятилетней давности, так и на совсем новые могилы, на которых пока стоит только деревянный крест.

Кристиан Дрекслер
представитель полиции

От странного к увлекательному: ранее рассказывали историю возникновения кладбищ домашних животных.