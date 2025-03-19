На МКС впервые открылась музейная выставка

Сам Вагнер в декабре прошлого года провел в открытом космосе целых семь часов, а Леонов — всего 12 минут. «Сейчас для космонавтов это привычное дело, но тогда это был шаг в неизвестность», — говорит он. И в самом деле — за минувшие 60 лет совершено уже более 480 выходов, но первый сделал все-таки Леонов. И космонавты это помнят. И очень дорожат этой страницей нашей истории освоения космоса. Поэтому именно к 18 марта было приурочено открытие передвижной выставки, среди экспонатов которой — 10 планшетов фотографий артефактов из Музея космонавтики форматом А4, небольшой размер которых связан с особенностями доставки груза на орбиту на грузовом корабле «Прогресс МС-30». Показал Вагнер и схему выхода из космического корабля с пометками и рисунками, сделанными рукой Алексея Леонова, четкий поэтапный план, что должен делать он, а что командир корабля Павел Беляев, под руководством которого происходил тот полет.