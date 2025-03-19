На МКС впервые открылась музейная выставка

— Мы находимся в малом исследовательском модуле, который используется в качестве шлюзового отсека для выхода в открытый космос, — рассказывает космонавт. — Место выбрано не случайно — ровно 60 лет назад Алексей Архипович Леонов вышел из шлюзовой камеры корабля «Восход-2» в открытое космическое пространство.
Сам Вагнер в декабре прошлого года провел в открытом космосе целых семь часов, а Леонов — всего 12 минут. «Сейчас для космонавтов это привычное дело, но тогда это был шаг в неизвестность», — говорит он. И в самом деле — за минувшие 60 лет совершено уже более 480 выходов, но первый сделал все-таки Леонов. И космонавты это помнят. И очень дорожат этой страницей нашей истории освоения космоса. Поэтому именно к 18 марта было приурочено открытие передвижной выставки, среди экспонатов которой — 10 планшетов фотографий артефактов из Музея космонавтики форматом А4, небольшой размер которых связан с особенностями доставки груза на орбиту на грузовом корабле «Прогресс МС-30». Показал Вагнер и схему выхода из космического корабля с пометками и рисунками, сделанными рукой Алексея Леонова, четкий поэтапный план, что должен делать он, а что командир корабля Павел Беляев, под руководством которого происходил тот полет.
Привезли на борт МКС и кисточку Алексея Леонова, который был не только космонавтом, но и живописцем. Он оставил целую коллекцию картин, самая известная из которых «Над Черным морем» тоже посвящена космосу.
Большая часть памятных экспонатов осталась на земле, в Музее космонавтики. Но слушая рассказ Ивана Вагнера, складывалось впечатление, что он видит каждую деталь того полета 18 марта 1965 года. Мягкий скафандр «Беркут», который советские конструкторы специально изготовили Леонову для выхода в открытое пространство. Надувную шлюзовую камеру «Волга»… Возвращение на землю, потребовавшее не меньшего мужества, так как автоматика корабля не сработала и пришлось управлять им вручную. Они приземлились в 360 километрах от расчетной точки и 180 километрах — от Перми. В глухой тайге, где их не сразу нашли и куда из-за высоких деревьев не смогли приземлиться вертолеты. В этих условиях они провели целую ночь — спасательная группа на лыжах нашла космонавтов только на следующее утро.
Спрашивается, нужна ли нынешним космонавтам эта мини-выставка? «Очень нужна, так как МКС для них — не просто техническое пространство для работы, это их дом на орбите, где они проводят порой по году и где хотят жить такой же полноценной жизнью, как на земле», — говорит пресс-секретарь Музея космонавтики Александра Орлова. Именно поэтому в каждый свой полет они берут с собой какие-то важные личные вещи, а в дни рождения садятся всей международной командой за праздничный стол. Как и дома, вручают имениннику подарок. Даже торт стоит всегда, правда, сделанный из того, что есть под руками — печенья с вареньем, мармелада или других сладостей.
И, конечно же, радует космонавтов то, что у детей и подростков в нашей стране не угасает интерес к космосу — не зря же Музей космонавтики всегда входит в топ-3 самых посещаемых музеев в столице.