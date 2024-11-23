На МКС прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-29»

На борту «Прогресса МС-29» находится почти 2,5 тонны различных грузов, включая 1155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 869 кг топлива, 420 кг воды и 43 кг азота. Также корабль должен доставить на МКС оборудование для научных экспериментов «БТН-Нейтрон-2», «Вампир», «Взаимодействие-2», «Лазма», «Сепарация», «Спланх», «Фуллерен» и «3D-печать».