На МКС прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-29»

23 ноября к Международной космической станции (МКС) пристыковался российский грузовой корабль «Прогресс МС-29», запущенный двумя днями ранее с космодрома Байконур.
Стыковка корабля с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента станции была произведена в автоматическом режиме. «Прогресс МС-29» причалил к стыковочному узлу в 17 часов 31 минуту по московскому времени.
На борту «Прогресса МС-29» находится почти 2,5 тонны различных грузов, включая 1155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 869 кг топлива, 420 кг воды и 43 кг азота. Также корабль должен доставить на МКС оборудование для научных экспериментов «БТН-Нейтрон-2», «Вампир», «Взаимодействие-2», «Лазма», «Сепарация», «Спланх», «Фуллерен» и «3D-печать».
Напомним, сейчас на МКС работают астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс, Барри Уилмор и Дональд Петтит, а также космонавты Роскосмоса Александр Горбунов, Алексей Овчинин и Иван Вагнер.