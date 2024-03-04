На МКС полетел корабль NASA с россиянином на борту. В чем суть миссии

Изначально запуск миссии Crew-8 должен был состояться еще 22 февраля, однако старт откладывали четыре раза из-за неблагоприятных погодных условий. Полет мог сорваться и на этот раз, так как уже после размещения астронавтов внутри корабля они заметили небольшую трещину в термоизоляции вокруг люка капсулы. После детального обсуждения специалисты SpaceX и NASA пришли к выводу, что проблема незначительна и не представляет риска для экипажа, так как дефект не выходит за рамки технических норм. Кроме того, во время возвращения трещина будет на подветренной стороне Endeavor, когда тот снова войдет в атмосферу Земли, благодаря чему поврежденная часть не будет подвержена сильному перегреву.