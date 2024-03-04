На МКС полетел корабль NASA с россиянином на борту. В чем суть миссии

Четырежды отложенная миссия и опасное повреждение
Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала 4 марта в 3:53 по Гринвичу (6:53 мск) с площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Через две с поливной минуты после запуска произошло отделение первой ступени, которая вскоре вернулась на Землю для последующего использования. Через 12 с небольшим минут после старта верхняя ступень Falcon 9 вывела капсулу Crew Dragon под названием Endeavor с экипажем на борту на низкую околоземную орбиту. А уже 5 марта космический корабль должен состыковаться с МКС, где космонавты проведут следующие полгода.
Изначально запуск миссии Crew-8 должен был состояться еще 22 февраля, однако старт откладывали четыре раза из-за неблагоприятных погодных условий. Полет мог сорваться и на этот раз, так как уже после размещения астронавтов внутри корабля они заметили небольшую трещину в термоизоляции вокруг люка капсулы. После детального обсуждения специалисты SpaceX и NASA пришли к выводу, что проблема незначительна и не представляет риска для экипажа, так как дефект не выходит за рамки технических норм. Кроме того, во время возвращения трещина будет на подветренной стороне Endeavor, когда тот снова войдет в атмосферу Земли, благодаря чему поврежденная часть не будет подвержена сильному перегреву.
Тяжелая ракета и «такси для астронавтов»
Crew Dragon — многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, способный взять на борт до семи человек. Впервые он был представлен в мае 2014 года Илоном Маском, а спустя несколько месяцев SpaceX получила контракт от NASA для завершения разработки проекта и сертификации аппарата для полетов к МКС. Одной из особенностей кораблей серии Crew Dragon, которые также известны как «такси для астронавтов», стала их возможность совершать посадку как на суше, так и в море. Илон Маск также не исключал, что в дальнейшем корабль можно будет использовать для посадки на Луне или Марсе. Всего выпущено четыре экземпляра Crew Dragon: Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom.
Силовая установка корабля состоит из 16 жидкостных ракетных двигателей, отвечающих за маневрирование в открытом космосе, а также еще из восьми агрегатов, используемых для работы системы аварийного спасения и управляемого приземления. Кабина Crew Dragon полностью лишена физических кнопок и механических переключателей: за связь, навигацию и управление основными системами отвечают большие сенсорные дисплеи. У корабля также есть негерметичный удлиненный отсек, который, помимо перевозки грузов, обеспечивает дополнительное питание за счет внешних солнечных панелей.
На данный момент Crew Dragon — единственный в мире корабль, способный возвращать значительные объемы груза на Землю, а также первый в истории частный космический аппарат, доставляющий людей на МКС и обратно.
Crew Dragon работает в тандеме с тяжелой, частично многоразовой ракетой-носителем Falcon 9, состоящей из двух ступеней. Число 9 в названии обозначает количество двигателей, работающих на ракетном керосине RP-1 и жидком кислороде, используемом в качестве окислителя. Первая ступень может быть использована повторно, поскольку она предусматривает оборудование для возврата на поверхность Земли и вертикальной посадки на площадку или плавающую платформу.
Три американца и россиянин
«Эй, Земля! Просто хочу, чтобы вы знали: это похоже на поездку на американских горках с группой по-настоящему взволнованных подростков», — сообщил по связи пилот Майкл Барратт, когда ракета вывела Endeavor на низкую околоземную орбиту. Он стал единственным членом экипажа, который бывал в космосе прежде. Компанию ему составили его соотечественники: летчик-испытатель ВМС США Мэттью Доминик, ставший руководителем полета, и технический специалист Джанетт Эппс, которая ждала отправки в космос около 15 лет.
Четвертым участником стал россиянин Александр Гребенкин, полетевший вместе с американцами в космос в рамках программы перекрестных полетов NASA и «Роскосмоса». Она предусматривает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов из США — на российских. Изначальное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. Однако в 2020 году NASA и «Роскосмос» начали переговоры о возобновлении программы, а в июле 2022 года стороны заключили новое соглашение, которое затем продлили до 2025 года включительно. В «Роскосмосе» тогда отметили, что одновременное присутствие на МКС космонавтов из разных стран снижает риски и обеспечивает устойчивую работу станции.
После этого на кораблях серии Crew Dragon в космос слетали российские космонавты Анна Кикина, Андрей Федяев, а также Константин Борисов, который до сих пор находится на орбите. Теперь на МКС в составе миссии Crew-8 отправился Александр Гребенкин.
Кто такой Александр Гребенкин
Александр Гребенкин родился 15 июля 1982 года в городе Мыски Кемеровской области. В 2002 году он окончил с отличием Иркутский военный авиационный инженерный институт, а в 2011-м — Московский технический университет связи и информатики. С 2002 по 2018 год Гребенкин проходил военную службу в ВВС России, в том числе участвовал в подготовке к полетам самолетов пилотажной группы «Стрижи».
Осенью 2018 года инженера назначили на должность кандидата в космонавты-испытатели, после чего он прошел общекосмическую летную подготовку, специальную парашютную и водолазную подготовку, а также тренировки в условиях невесомости на борту самолета-лаборатории ИЛ-76 МДК и в сурдокамере. Кроме того, за спиной у Гребенкина многочисленные испытания по выживанию в экстремальных условиях в различных климатических зонах, в том числе в зимнем лесу, в пустыне и в открытом море.
По результатам экзаменов в конце 2020 года Гребенкину была присвоена квалификация космонавта-испытателя, а в начале 2021-го он вступил в соответствующую должность. Весной 2023 года Доминик, Барратт, Эппс и Гребенкин прошли подготовку и обследование в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, после чего были названы дублирующим экипажем миссии Crew-7. Уже в августе ту же самую группу NASA утвердило в качестве экипажа к следующему полету Crew-8.
Как пройдет полет
Согласно плану, космонавты проведут на орбите 180 дней. Endeavor приблизится к МКС на скорости около 8 км/с, после чего замедлится и пристыкуется к модулю «Гармония». Операция пройдет в автоматическом режиме, однако в случае необходимости экипаж сможет взять управление на себя и пилотировать аппарат вручную. После стыковки Доминика, Барратта, Эппс и Гребенкина встретят астронавты, находящиеся на станции в рамках миссии МКС-70. Они передадут полномочия вновь прибывшим, а затем в конце марта Endeavor отправит их обратно на Землю.
Доминик, Барратт, Эппс и Гребенкин, в свою очередь, приступят к новым научным исследованиям, которые в том числе должны помочь человечеству подготовиться к будущим полетам в далекий космос. Так, они проведут ряд экспериментов со стволовыми клетками для исследования причин дегенеративных заболеваний в космосе, а также изучат воздействие микрогравитации и ультрафиолетового излучения на растения на клеточном уровне. Кроме того, специалисты испытают особые манжеты на ногах, которые потенциально помогут предотвратить перемещение жидкостей в организме в условиях космоса и избежать проблем со здоровьем космонавтов. Всего запланировано более 200 различных научных экспериментов и испытаний новых технологий.
В конце экспедиции, в августе 2024 года, экипаж встретит участников следующей миссии — Crew-9, а затем после обмена важной информацией покинет космическую станцию на корабле Crew Dragon и снова войдет в атмосферу Земли. После приводнения у Флориды спасательное судно SpaceX заберет космический корабль и команду, которая затем будет доставлена вертолетом на берег.