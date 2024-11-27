На МКС нашли формы микробов-долгожителей

Микроорганизмы оказались наиболее долгоживущими изученными организмами из всех, кто обитал на искусственных космических объектах. В систему терморегуляции они попали при вводе космической станции в эксплуатацию.
«В ходе анализа были выявлены эндоспоры. Это защитная форма, которую бактерии принимают при неблагоприятных внешних условиях. В таком виде они могут сохраняться длительное время. Возможно, способность образовывать споры позволила бактериям микроорганизмам выжить в агрессивной среде в триоле на МКС. В лабораторных условиях бактерии были активированы, что подтвердило их жизнеспособность», — сообщил «Известиям» научный сотрудник лаборатории «Микробиологии среды обитания и противомикробной защиты» ИМБП РАН Александр Гуридов.
По мнению ученого, бактерии во время пребывания полета могли приспособиться к экстремальным факторам космоса. Поэтому штаммы будут полезны как модельные линии при изучении возможностей существования организмов в космосе.