Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На МКС нашли формы микробов-долгожителей

Исследователи в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) изучили бактерии, которые были обнаружены в жидкости «Триол» в системе терморегуляции российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Источник: Reuters

Микроорганизмы оказались наиболее долгоживущими изученными организмами из всех, кто обитал на искусственных космических объектах. В систему терморегуляции они попали при вводе космической станции в эксплуатацию.

«В ходе анализа были выявлены эндоспоры. Это защитная форма, которую бактерии принимают при неблагоприятных внешних условиях. В таком виде они могут сохраняться длительное время. Возможно, способность образовывать споры позволила бактериям микроорганизмам выжить в агрессивной среде в триоле на МКС. В лабораторных условиях бактерии были активированы, что подтвердило их жизнеспособность», — сообщил «Известиям» научный сотрудник лаборатории «Микробиологии среды обитания и противомикробной защиты» ИМБП РАН Александр Гуридов.

По мнению ученого, бактерии во время пребывания полета могли приспособиться к экстремальным факторам космоса. Поэтому штаммы будут полезны как модельные линии при изучении возможностей существования организмов в космосе.