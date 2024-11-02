На МКС доставят новогодние сувениры для обмена с зарубежными коллегами

«Общий вес посылок для космонавтов составит порядка 20 кг. В них стандартно будут кондитерские изделия — сгущенное молоко, джемы, шоколад, пастила разные орехи, семечки, сушеная клюква, вяленое мясо, а также соусы — хрен, горчица, аджика. Также “Прогресс МС-29” доставит космонавтам новогодние сувениры с символикой грядущего года — открытки, брелоки, фотографии. К нашим космонавтам будут заходить гости в праздники, кроме того, они и без того постоянно общаются с зарубежными коллегами и смогут обмениваться сувенирами. На МКС все как на Земле», — рассказали в службе психподдержки.