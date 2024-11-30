На международном фестивале им. Чехова покажут спектакли из 12 стран

Столичного зрителя ждет афиша из удивительных спектаклей практически со всех континентов. Жанры интригуют — философская кукольная опера, ожившие в танце великие полотна… Несмотря ни на что, Международный театральный фестиваль им. Чехова сохраняет статус одного из самых известных и любимых во всем мире смотров.
«Досадно, что сейчас у нас в программе почти нет европейских коллективов, но, пожалуй, еще никогда театральный мир не был представлен на фестивале с такой полнотой», — уверен театровед, один из учредителей фестиваля Алексей Бартошевич.
Карина Цатурова, генеральный директор Чеховского фестиваля, напомнила — программу смотра традиционно объявляют за полгода до его начала. Этот год не стал исключением, но впервые это важное событие происходит без создателя фестиваля Валерия Шадрина.
— В программе этого года есть два спектакля, которые Валерий Иванович видел и мечтал показать русскому зрителю. Это удивительная по красоте постановка «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа» из Китая, которой мы откроем фестиваль на сцене Кремлевского Дворца, и балет «Тысяча и одна ночь» из Ливана. Он будет показан на Новой сцене Большого театра и завершит Чеховский фестиваль, — рассказала она.
Некоторые участвуют в фестивале впервые. Но не Индия — на этот раз она представит спектакль «Сон среднего класса о летней ночи» (по мотивам Шекспира) о любви и культурной идентичности на фоне хаоса жизни индийского среднего класса.
Колумбийский режиссер Хорхе Али Триана везет в Россию спектакль «Полковнику никто не пишет» по одноименной повести Маркеса.
«Деньги. Страсть. Власть» — яркую интерпретацию романа Гончарова «Обыкновенная история» покажет армянский режиссер Сурен Шахвердян.
Иранский режиссер Бехруз Гарибпур, пионер персидского кукольного театра, удивит столичного зрителя кукольной оперой «Руми», а театральная компания «Армазем» из Бразилии представит смелое прочтение романа классика бразильской литературы Машаду де Ассиса «Посмертные записки Браса Кубаса».
Приедут и гости из Африки: музыкально-танцевальное представление «Мойя» — плод совместной работы знаковых фигур современной южноафриканской сцены — певицы Даны Симфиве и хореографа Грегори Вуяни Макомы.
Внимания заслуживает спектакль «Пенелопа» — копродукция Государственного театра «Амазгаин» им. Соса Саркисяна (Армения) и Международного театрального фестиваля им. Чехова. «Пенелопа» Симона Абкаряна — это новый взгляд на историю супруги царя Итаки Одиссея и матери Телемаха.
Еще одно интересное сотрудничество — спектакль «Кроткая» по рассказу Достоевского. Режиссеры Алехандро Гонсалес Пуче (Колумбия) и Ма Чжен Хун (Китай), выпускники ГИТИСа, создали современную интерпретацию классического сюжета вместе с международной командой, в которую входят актеры из Бразилии, художник по свету из Сирии, консультант по драматургии из России… И это только часть афиши.
— Если попытаться в одной фразе определить суть Чеховского фестиваля, то для меня — это стремление создать театральную всемирность. Любой спектакль вырастает из национальных корней, но истинный театр обращается и от имени своей страны, и от имени своего народа ко всему человечеству. Театр, который делает своим адресатом человечество в целом, это то, что сегодня необходимо, и это одно из уникальных свойств Чеховского фестиваля, — отметил Алексей Бартошевич.
В настоящее время формируется также региональная и московская программы, а что касается билетов — на спектакли мировой серии они поступят в продажу 2 декабря, приобрести их можно на официальном сайте фестиваля. Там же можно познакомиться с афишей.
Справка «РГ»
Международный театральный фестиваль им. Чехова, впервые состоявшийся в 1992 году, — первый и самый крупный международный театральный фестиваль в России и наиболее известный театральный форум в мире. Своим девизом Чеховский фестиваль сделал слова великого режиссера Джорджо Стрелера: «Театр — для людей». Фестиваль сформировал не одно поколение театральных деятелей и зрителей. Его основная задача — познакомить и приобщить российских зрителей и профессионалов к лучшим постановкам зарубежных и отечественных театров.