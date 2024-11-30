На международном фестивале им. Чехова покажут спектакли из 12 стран

— Если попытаться в одной фразе определить суть Чеховского фестиваля, то для меня — это стремление создать театральную всемирность. Любой спектакль вырастает из национальных корней, но истинный театр обращается и от имени своей страны, и от имени своего народа ко всему человечеству. Театр, который делает своим адресатом человечество в целом, это то, что сегодня необходимо, и это одно из уникальных свойств Чеховского фестиваля, — отметил Алексей Бартошевич.