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На месте древнего итальянского курорта были обнаружены сокровища

Предполагается, что артефакты сохранились до наших дней благодаря теплой воде и грязи тосканских источников близ Сиены.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Claudia Petrini/SABAP-SI Municipality of San Casciano of the Bagni Unistrasi

На месте древнего термального курорта в Тоскане (Италия) были обнаружены древние сокровища: бронзовые змеи, статуи, две золотые короны, ювелирные украшения и тысячи монет. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что открытие было совершено на месте, где некогда располагался термальный курорт, который посещали императоры вплоть до V века нашей эры. Позже его бассейны из-за распространения христианства были закрыты тяжелыми каменными колоннами, а статуи богов — оставлены в воде.

Во время археологических раскопок, которые проводят с 2019 года, экспертам удалось обнаружить на этом месте древние артефакты и 24 бронзовые статуи. Предполагается, что они были построены этрусками во II веке до нашей эры в Сан-Кашано-дей-Баньи, городке на вершине холма недалеко от Сиены (Тоскана, Италия).

Предполагается, что сокровища хорошо сохранились благодаря теплой воде и грязи тосканских источников.

Известно, что обнаруженные артефакты будут выставлены в музее, который должен открыться в Сан-Кашано-дей-Баньи в конце 2026 года.

Ранее рассказывали, что в Англии нашли рукоятку древнеримского ножа в виде гладиатора.