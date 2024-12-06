На месте древнего итальянского курорта были обнаружены сокровища

Во время археологических раскопок, которые проводят с 2019 года, экспертам удалось обнаружить на этом месте древние артефакты и 24 бронзовые статуи. Предполагается, что они были построены этрусками во II веке до нашей эры в Сан-Кашано-дей-Баньи, городке на вершине холма недалеко от Сиены (Тоскана, Италия).