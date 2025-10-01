Популярные темы
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге двое неизвестных залили Вечный огонь водой

Полиция Санкт-Петербурга сообщила о возможном возбуждении уголовного дела после инцидента с Вечным огнем.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Пресс-служба УМВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает, что 30 сентября около полудня им поступило сообщение о потушенном Вечном огне в центре города.

Правоохранители начали разбираться в причинах произошедшего и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что около полуночи двое неизвестных гуляли возле Вечного огня на Марсовом поле. В какой-то момент злоумышленники залили пламя водой из бутылки и убежали.

Полицейские уже смогли составить ориентировку на подозреваемых. В данный момент силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге стал первым Вечным огнем в стране. Он был зажжен в ноябре 1957 года.