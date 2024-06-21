На Марсе обнаружили «каменный попкорн»

Главная задача Perseverance — поиск следов древней жизни на Марсе. В связи с этим марсоход исследует кратер Езеро — палоозеро с отложениями и другими интересными особенностями геологии. В регионе Яркий Ангел раньше проходило русло реки, впадающей в кратер Езеро, поэтому аппарат и находится там. Этот регион отличают светлые скалистые обнажения. Они могут быть либо отложениями, либо более древней породой, которую когда-то оголила река. Таким образом, «каменный попкорн» — еще одно свидетельство того, что в кратере когда-то находилась вода.