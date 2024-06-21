На Марсе обнаружили «каменный попкорн»

Марсоход NASA Perseverance прибыл в марсианский регион Яркий Ангел и уже успел сделать интересное открытие. Он обнаружил необычные белые камни, которые также называют «попкорновыми камнями». Об этом пишет Science Alert.
По словам геологов, по мере приближения марсохода к Яркому Ангелу становились видны ярко-белые камни. Однако добраться до них оказалось весьма сложно. Геологи начали движение в конце января и добились неплохих результатов, но потом валуны стали крупнее и многочисленнее.
«Если раньше более 100 метров марсоход мог преодолеть за один марсианский день, теперь он мог проезжать всего десяток метров за тот же отрезок времени», — говорит заместитель руководителя отдела стратегического планирования маршрута Perseverance Эван Грейзер.
Некоторые камни в Ярком Ангеле были заполнены сферами, за что их и прозвали попкорновыми камнями. Интересно, что на скалах находилось множество гребней, похожих на минеральные жилы. На Земле они появляются, когда вода переносит минералы через породу и откладывает их там.
Главная задача Perseverance — поиск следов древней жизни на Марсе. В связи с этим марсоход исследует кратер Езеро — палоозеро с отложениями и другими интересными особенностями геологии. В регионе Яркий Ангел раньше проходило русло реки, впадающей в кратер Езеро, поэтому аппарат и находится там. Этот регион отличают светлые скалистые обнажения. Они могут быть либо отложениями, либо более древней породой, которую когда-то оголила река. Таким образом, «каменный попкорн» — еще одно свидетельство того, что в кратере когда-то находилась вода.
Теперь ученые хотят выяснить, какие минералы содержатся в этих попкорновых камнях. Perseverance продолжит путешествие по региону, собирая научные данные. Уже на ближайших выходных марсоход задействует свои инструменты, чтобы более предметно изучить поверхность. Результаты этого анализа покажут, будут ли геологи брать образец камней для отправки на Землю.
Кстати, на Марсе есть не только «попкорн». Ученые выяснили, что на поверхности планеты могут появиться даже овощи.
Айгуль Сабитова