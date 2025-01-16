На Марсе найдены следы древних озер

Международная группа ученых обнаружила на Марсе следы ряби от волн, которые свидетельствуют о существовании в древности водоемов, свободных от льда. Эта рябь, сохранившаяся в каменных породах, появилась около 3,7 миллиарда лет назад, когда климат на планете был достаточно теплым и плотным, чтобы поддерживать жидкую воду на поверхности. Работа опубликована в журнале Science Advances.